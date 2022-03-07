Пусть спешит, желающих много, – Цимбалюк о возможном госперевороте Шойгу в России

В СМИ предположили, что министр обороны России Сергей Шойгу может решиться на госпереворот. В то же время желающих относительно подобного решения, вероятно, больше.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что начатой войной российский президент у себя в стране запустил обратный отсчет. Зато Украина – выстоит.

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"Мы выстоим, тут даже нет сомнений, потому что это – народная война. Украинская отечественная война против российских оккупантов", – заявил Роман Цимбалюк.

Шойгу может "списать" все преступления на Путина

Он отметил, что предположений относительно возможного госпереворота в России, который устроит Сергей Шойгу – много. По мнению журналиста, российскому министру обороны стоит реализовать этот вопрос в кратчайшие сроки.

"Станет президентом "мирной страны", у него там тоже высокий рейтинг. Все преступления он "спишет" на Путина в случае чего, военные преступления", – сказал Роман Цимбалюк.

Пусть спешит, потому что там много желающих попробовать на себе кремлевские кабинеты, пока они не сгорели,

– отметил Цимбалюк.

Журналист добавил, что сейчас у российской элиты и бизнеса нет воодушевления относительно того, что происходит в стране. Из-за действий Путина они все обеднели.

Заметьте, что американский журналист Джеймс Пасилео со ссылкой на официальных лиц США заявил, что сейчас Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается совершить переворот на следующей неделе.

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