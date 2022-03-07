Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що розпочатою війною російський президент у себе в країні запустив зворотний відлік. Натомість Україна – вистоїть.

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"Ми вистоїмо, тут навіть сумнівів, тому що це – народна війна. Українська вітчизняна війна проти російських окупантів", – заявив Роман Цимбалюк.

Шойгу може "списати" всі злочини на Путіна

Він зазначив, що припущень щодо можливого держперевороту в Росії, який влаштує Сергій Шойгу – багато. На думку журналіста, російському міністру оборони варто реалізувати це питання у найкоротший термін.

"Стане президентом "мирної країни", у нього там теж високий рейтинг. Всі злочини він "спише" на Путіна у разі чого, військові злочини", – сказав Роман Цимбалюк.

Нехай поспішає, тому що там багато бажаючих спробувати на собі кремлівські кабінети, поки вони не згоріли,

– зазначив Цимбалюк.

Журналіст додав, що наразі у російської еліти та бізнесу нема наснаги щодо того, що відбувається в країні. Через дії Путіна вони всі збідніли.

Зауважте, що американський журналіст Джеймс Пасілео з посиланням на офіційних осіб США заявив, що наразі Путін побоюється, що Сергій Шойгу спробує зробити переворот наступного тижня.



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