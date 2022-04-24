Пусть жизнь победит смерть, а добро преодолеет зло: приветствие политиков и военных с Пасхой

В этом году украинцы празднуют Пасху не так, как обычно. Вместо "Веселых праздников" мы теперь желаем спокойных и мирных. Однако следует помнить, что Пасха – праздник победы жизни над смертью и добра над злом.

С этим большим светлым праздником украинцев приветствовали политики, чиновники и военные. Кто и как поздравил украинцев с Пасхой – читайте дальше.

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Приветствие от политиков и чиновников

Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская поздравила тех, кто сегодня празднует Пасху лаконично, подчеркнув, что добро всегда побеждает зло.

Свет рассеет тьму. Жизнь преодолеет смерть. Правда остановит ложь. Добро победит,

– подчеркнула Зеленская.

Кроме того, первая леди пожелала победы добра и света. В частности, всем тем, кто работает для нашей победы.

Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что в этом году Пасха пришлась ровно на второй месяц героической борьбы против российских захватчиков. Спикер парламента пожелал всем украинцам божьей защиты и обратился к нашим защитникам на фронте и тем, кто был вынужден покинуть свой дом. Стефанчук подчеркнул, что всех нас объединяет любовь к родине, вера в победу и Вооруженные Силы.

Пусть Благодатный Огонь будет в сердце каждого украинца и оберегает наши судьбы от ожогов. И озарит каждую душу, каждый дом, семью, всю Украину и объединит Божьим миром. Пусть на смену эре безразличия придет эра милосердия, взаимоуважения и человечности,

– подчеркнул Стефанчук.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в этом году Пасха как никогда наполняет нас верой в победу жизни над смертью. Глава правительства пожелал украинцам сил и выдержки в это нелегкое время.

Наши защитники и весь героический народ сегодня объединились, чтобы дать отпор оккупантам, которые безбожно ворвались на нашу родную святую землю. И пусть этот день Христова Воскресения наполняет нас силой и выдержкой,

– подчеркнул Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что украинцам нужно сохранить единство и независимую Украину для последующих поколений. Денис Шмыгаль пожелал, чтобы с сегодняшнего дня начался период мира и согласия в Украине.

Андрей Єрмак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что в этот светлый день мы боремся с тьмой. Ермак подчеркнул, что ни одна орда не сломает украинцев.

На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша мечта – это еще один Великий день, когда в Украине наступит большой мир. Он будет символизировать победу света над тьмой, жизни над смертью,

– подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса Президента призвал украинцев молиться и верить в победу и работать на ее приближение.

Сергей Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что обычно жители области на Пасху ходили освящать пасху в храмы, и в этом году в святынях "побывали оккупанты", ведь 7 церквей в области уничтожены.

Гайдай подчеркнул, что с 2014 верующих всех конфессий объединяла молитва за мир в Украине. Но теперь победа добра над злом и света над темнотой уже не религиозные категории, а реальные.

Несмотря на войну, глава ОВА пожелал украинцам и в частности жителям Луганщины, сохранить в сердцах любовь и веру.

Пусть, несмотря на все ужасы войны, в наших душах всегда царят любовь, искренность и способность сочувствовать друг другу, а Отец Небесный помогает каждому достойно пройти все испытания судьбы. Верьте, мы все преодолеем и обязательно победим, ведь с нами Господь и Наши Защитники,

– подчеркнул Гайдай.

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также отметил, что на Пасху пришелся 60-й день полномасштабного российского вторжения и героической борьбы украинцев.

Синегубов пожелал украинцам, в частности, жителям Харьковщины, сохранить уверенность и веру.

И как бы ни было сложно нам сегодня, праздник Пасхи дает нам уверенность и веру, что Украина обязательно победит! Жизнь победит! Ведь правда и справедливость на нашей стороне,

– подчеркнул Синегубов.

Максим Козицкий

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал украинцев верить в Бога, в победу и наше войско. Также Козицкий поблагодарил украинских защитников.

Верьте в Бога, верьте в Украину, верьте в украинское войско и верьте в свои силы. Победы нам и мира. Спасибо украинскому войску и спасибо украинскому народу. Все будет Украина,

– подчеркнул Козицкий.

Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в этом году жителям города, как и всем украинцам, приходится праздновать Пасху в условиях войны, ведь на нашу землю пришли захватчики. Однако мы непременно победим, иначе быть не может.

Я искренне верю, что мы победим в этой войне, и враг будет свергнут. Иначе и быть не может, правда ведь на нашей стороне! Мы вместе отстаиваем свою жизнь и честь, свою свободу и свое будущее. Я знаю, что город Харьков, как и вся Украина, возродится подобно Христу и заживет нормальной, счастливой жизнью,

– подчеркнул Терехов.

Людмила Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что верит в победу Украины над темнотой и во всех украинцев. Омбудсмен пожелала украинцам того, о чем мы сейчас действительно думаем больше всего – мира.

Я верю, что Украина победит темноту, встанет из руин и будет еще прекраснее, чем до войны! Я верю в каждого из вас, кто всеми силами приближает нашу победу! Желаю нашей большой семье Украины, мира и добра,

– подчеркнула Денисова.

Николай Лукашук

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что вся страна с нетерпением ждет известия о том, что Украине удалось победить темноту.

Мир в государстве обязательно наступит. Наши защитники делают для этого все возможное и невозможное. Почтение и низкий поклон каждому украинскому воину,

– подчеркнул Лукашук.

Министерство социальной политики

В Минсоцполитики также не миновали того, что кроме Пасхи сегодня – уже 2 месяца украинской борьбы. Это 2 месяца стойкости и испытаний. Однако победит жизнь, победит Украина.

Пасха – это победа правды над ложью, жизнь над смертью, надежды над безнадегой. Жизнь победит! Украинцы знают, что за нами победа – настоящая сила духа, несгибаемость и смелость победят,

– отметили в Минсоцполитики.

Приветствие от военных и силовых структур

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный подчеркнул, что свет всегда побеждает тьму, в добро преодолевает зло, поэтому мы непременно победим в войне с захватчиками.

Залужный напомнил, что в историях войн были случаи перемирия на такие праздники, как Рождество и Пасха, однако российские захватчики отказались от прекращения боевых действий. Тем не менее, нам нужно сохранять веру в победу.

В историях войн известны случаи, когда по большим праздникам, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир. Держим строй! С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим,

– подчеркнул Залужный. Александр Сырский Командующий Сухопутными войсками и Операцией Объединенных Сил Александр Сырский подчеркнул, что уже 8-й год мы празднуем Пасху во время войны. Мы переживаем трудный период, когда гибнут наши граждане и дети. Однако нашу веру враг уничтожить не сможет. Единственное, что не может уничтожить враг – это нашу веру! Веру в Бога и победу! Воскресение Христово – это праздник победы добра над злом, победа света над тьмой. И мы обязательно победим,

– подчеркнул Сырский. Командующий Сухопутными войсками призвал украинцев молиться за наших военных и верить в нашу победу. Сергей Наев Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил, что всегда Пасха приносила нам радость и веру в завтрашний день. Однако враг затмил его дымом и пламенем войны. Несмотря на это, украинцев не одолеть. Сегодня мы боремся во имя мира, добра и справедливости. Уверен, что невозможно одержать победу над теми, в чьих сердцах вера и на чьей стороне правда,

– подчеркнул Наев. Поздравление Сергея Наева: смотрите видео Кирилл Буданов Начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов подчеркнул, что начавшаяся после полномасштабного российского вторжения жестокая война изменила нашу жизнь, однако мы сохранили свою веру в победу. Мы украинцы! Мы выстоим! Мы победим! Мы сохранили веру, и нашу главную цель – выбороть свободу и независимость Украины. И в это время для каждого из нас единение с Богом нужно как никогда раньше,

– подчеркнул Буданов.

Иван Баканов

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что в этом году Пасха не такая, как обычно, поскольку нашу страну охватила война. Но, несмотря на то, Бог слышит молитвы отовсюду, что дает нам веру. Эту веру удерживают наши военные, волонтеры, медики и спасатели.

Баканов пожелал украинцам хороших новостей для нашего несгибаемого государства, потому что мы совсем скоро победим захватчика.

Наши совместные усилия приближают победу Украины. Ведь свет всегда побеждает тьму, а жизнь – смерть. Поэтому желаю, чтобы эта Пасха принесла только хорошие новости для нашей несокрушимой Родины, которая обязательно одолит врага,

– подчеркнул Баканов.

Министерство внутренних дел

В МВД также не забыли о том, что сегодня кроме Пасхи ровно 2 месяца героической борьбы украинцев против захватчика. Сейчас весь мир видит, как выглядит подлинная сила духа, смелость и несокрушимость.

Благодаря нам, украинцам, мир понял, как выглядят настоящие сила духа, несгибаемость и смелость. Пусть светлая радость Пасхи благословит всех нас на пути надежды и победы,

– отметили в МВД.

Офис генерального прокурора

В Офисе генпрокурора отметили, что слова "Воскреснет Украина" в этом году приобрели совсем другое значение для украинцев. В первую очередь нашему народу пожелали мира, к которому стремится наша израненная земля.

Омытая кровью невинных жертв, наша израненная страна стремится только к победе. Пусть светлое утро Пасхи рассеет тьму войны и принесет мир на нашу землю,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Патрульная полиция

В Патрульной полиции призвали молиться за Украину, ее защитников и защитниц. Мы верим в нашу победу, поэтому она непременно наступит.

Пусть наши сердца наполняются верой и надеждой, а Пасхальные колокола, ароматная паска и писанки принесут Украине победу над рашистами,

– пожелали в Патрульной полиции.

Национальная полиция

В Нацполиции отметили героизм украинцев, нашу смелость и несокрушимость. Правоохранители пожелали украинцам, чтобы Пасха стала великим днем в наших сердцах.

Пусть Пасха станет великим днем в сердце каждого из нас. И пусть сердца всех наполнятся светлой надеждой, верой и любовью. Мы смелость, мы несгибаемость, мы есть Украина. За нами правда, за нами победа,

– подчеркнули в Нацполиции.

Поздравления с Пасхой от 24 канала

Редакция 24 канала поздравляет украинцев с Пасхой. В этом году мы все переосмыслили смысл этого праздника, ведь победа жизни над смертью и света над тьмой – это то, чего мы действительно желаем.

Последние 3 года Пасху мы праздновали по-разному, но в этом году в такой большой и светлый день проходит второй месяц полномасштабной войны.

Каждый день наши сердца разрывают новости о потерях, потому что враг пришел в наш дом, чтобы уничтожить нас. Но ему не удастся уничтожить веру – веру в победу и веру в будущее.

Пусть Пасха принесет в каждый украинский дом мир и покой. С верой в наши Вооруженные Силы будем ждать победы, которая, мы верим, вот-вот наступит. Поэтому мы должны продолжать прилагать все усилия для того, чтобы еще больше приблизить ее.

Христос Воскрес! Воскреснет Украина!

Спасибо, что остаетесь с нами!

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