"Час зла кончится": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

20 апреля христиане всех конфессий празднуют Пасху. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан с этим светлым днем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

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Что Зеленский сказал в своем поздравлении

Владимир Зеленский отметил, что сегодня, 20 апреля, очень особый день, которого так ждут и отмечают миллионы людей. День, что является лучом света – особенно яркого и сильного во времена, когда черные облака стремятся затянуть наше небо.

День, что дает всем нам надежду и напоминает: зло имеет свой час, а Бог имеет свой день. Это один из смыслов, что заложен в историю Христа. О его земных страданиях и смерти и о его воскресении, о том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит.

Зеленский отметил, что Пасха эти слова находят отклик в каждом украинском сердце. И укрепляют нашу веру, которая несмотря на все не угасает 1152 дня полномасштабной войны.

Каждый из нас переживал такие моменты. Когда очень больно, очень трудно и когда ты спрашиваешь: "Боже, за что это нам? Удары, взрывы, выстрелы, все это беда, все это зло. Как можно убивать десятки людей в Сумах в Вербное воскресенье? Неужели ты не видишь, Боже? Как били по детской площадке в Кривом Роге. Как ежедневно горят Харьков, Днепр, наша Одесса, десятки других наших городов. Когда это кончится? И тишину услышит наша земля, наши люди, наши дети. Как после всего, что мы проходим, не потерять веры?

Президент добавил, что когда разум не находит ответов, тогда начинаешь прислушиваться к сердцу: и что-то невидимое, но очень сильное, не дает опустить рук. Оно подсказывает, где найти свет, чтобы не заблудиться.

Владимир Зеленский отметил, что Украина знает, что защищает, и знает, за что борется – за кого и ради кого. Если бы не было трудно, мы не теряем веры, потому что эта вера – друг в друга. Вера в тех, кто стоит рядом с тобой. Вера в то, что зло имеет свой час, а Бог имеет свой день.

Пусть этот день наступит. Час зла кончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в столетие. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Когда нам всем будет тепло, будет спокойно, уютно в душе и, конечно, вкусно. Когда будет так, как это должно быть

Владимир Зеленский добавил, что украинцы хотят этого все 1152 дня и мы едины в этом. Ежедневно и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину и вместе молимся за нее.