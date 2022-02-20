"Пусть знают, что мы своего не отдадим": в Харькове прошла масштабная выучка для горожан

В Харькове прошла масштабная выучка для населения. Почти тысяча горожан решили провести субботу не дома, а с макетами оружия.

"Пусть только знают, что чужого нам не надо, но своего не отдадим", – отметили участники семинара. Харьковчане убеждены, что полученные знания пригодятся в любом случае, ведь каждый должен знать, как оказать помощь.

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Кроме того, в случае войны "надо уметь отличить обычный камень от боеприпаса", как убеждены участники учений.

Бесплатные выучки в Харькове

Выучку организовал Штаб обороны Харьковской области. Они каждые выходные проводят для горожан бесплатные тренировки. Но последние месяцы запрос на такую подготовку значительно вырос: к участию зарегистрировались 8,5 сотни гражданских.

Люди узнают, что такое оружие, что такое техника, тяжелое оружие, что нужно делать с оружием, что делать при получении травм,

– отметил инструктор по тактике для опытных бойцов Евгений Шкирков.

На 5 локациях инструкторы показывают, как работать с картами, как безопасно обойти боеприпас или мину, помочь раненому, собрать тревожный чемоданчик, разрядить автомат или целиться из него.

В Харькове прошла масштабная выучка: смотрите сюжет 24 канала

Люди впервые взяли оружие в руки

Многие люди именно на выучке впервые взяли в руки оружие. Даже если это деревянный макет, то надо все равно сохранять внимательность и серьезность. По словам участников, только сейчас поняли, как много зависит от умения обращаться с оружием.

Есть опыт только с видео, я не служил в армии. Надеюсь, что какие-то навыки здесь получу. У меня маленький ребенок, я хочу, чтобы все было хорошо,

– подчеркнул участник подготовки.

Отдельная тренировка у харьковчан, имеющих опыт войны или службы в Вооруженных силах. Там уже оружие настоящее, хоть и разряженное.

Инструкторы убеждены: знания, как действовать, позволяют уменьшить панику. Именно поэтому выучку назвали "Не паникуй – готовься!".​

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"Мы убегать не будем", – участники подготовки

Антипаническая выучка длилась более 5 часов. К ней приобщились люди, которым более 60 лет. В группах были целые семьи.

Мы убегать не будем. Отец сказал, что пойдет добровольцем, если начнутся военные действия в Харькове. Мой парень вообще врач. Мы решили, что будем отстаивать свою страну,

– подчеркнула участница выучки.

Пока в регионах продолжают формировать бригады территориальной обороны, гражданское население вынуждено искать способ выживать в кризисе. Пока единственный вариант – искать выучки от патриотических организаций.