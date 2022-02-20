"Нехай тільки знають, що чужого нам не треба, але свого не віддамо", – зазначили учасниці вишколу. Харків'яни переконані, що отримані знання стануть у пригоді у будь-якому випадку, адже кожен має знати, як надати допомогу.

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Крім того, у випадку війни "треба вміти відрізнити звичайний камінь від боєприпасу", як переконані учасники навчань.

Безкоштовні вишколи у Харкові

Вишкіл організував Штаб оборони Харківщини. Вони щовихідних проводять для містян безкоштовні тренування. Але останні місяці запит на таку підготовку значно зріс: до участі зареєструвалися 8,5 сотень цивільних.

Люди взнають, що таке зброя, що таке техніка, важка зброя, що потрібно зі зброєю робити, що робити при отриманні травм,

– зазначив інструктор з тактики для досвідчених бійців Євген Шкірков.

На 5 локаціях інструктори показують, як працювати з картами, як безпечно оминути боєприпас чи міну, допомогти пораненому, зібрати тривожну валізку, розрядити автомат чи цілитися з нього.

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Люди вперше взяли зброю до рук

Багато людей саме на вишколі вперше взяли до рук зброю. Навіть якщо це дерев'яний макет, то треба все одно зберігати уважність та серйозність. За словами учасників, тільки зараз зрозуміли, як багато залежить від уміння поводитися зі зброєю.

Є досвід тільки з відео, я не служив в армії. Сподіваюся, що якісь навички тут отримаю. У мене маленька дитина, я хочу, щоб все було добре,

– підкреслив учасник вишколу.

Окреме тренування у харків'ян, які мають досвід війни чи служби в Збройних силах. Там вже зброя справжня, хоч і розряджена.

Інструктори переконані: знання, як діяти, дозволяють зменшити паніку. Саме тому вишкіл назвали "Не панікуй – готуйся!".

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"Ми тікати не будемо", – учасники вишколу

Антипанічний вишкіл тривав більше ніж 5 годин. До нього пристали люди, яким понад 60 років. У групах були цілі родини.

Ми тікати не будемо. Батько сказав, що піде добровольцем, якщо почнуться військові дії повномасштабні в Харкові. Мій хлопець взагалі лікар. Ми вирішили, що будемо відстоювати свою країну,

– наголосила учасниця вишколу.

Поки в регіонах продовжують формувати бригади територіальної оборони, цивільне населення вимушене шукати спосіб виживати в кризі. Поки єдиний варіант – шукати вишколи від патріотичних організацій.