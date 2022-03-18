Пустые детские коляски на площади Рынок: во Львове проводят акцию в память убитых детей

С начала беспощадной и циничной войны русские войска убили 109 украинских детей. В память погибших во Львове проводят акцию – выставили пустые детские коляски в центре города.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

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По его словам, пустые детские коляски на площади Рынок – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас, вместо решительных действий мира, защищают небо над Украиной.



Акция с детскими колясками в центре Львова / Фото Марии Мисик

Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной,

– заявил Садовый.



Акция с детскими колясками в центре Львова / Фото Марии Мисик

Мэр Львова добавил, чтобы местные фотографировали акцию, рассказывали о преступлениях России и публиковали в соцсетях с хештегом #closethesky.

Смотрите видео по акции во Львове:

К слову, по состоянию на утро 18 марта жертвами войны, которую россияне ведут против украинцев, стали уже 109 детей, еще более 130 ранены.

Больше всего детей пострадали от вооруженной агрессии России в следующих областях:

Киевской – 55,

Харьковской – 34,

Донецкой – 26,

Черниговской – 29,

Николаевской – 20,

Житомирской – 15,

Сумской – 14,

Херсонской – 14.

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