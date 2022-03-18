Пустые детские коляски на площади Рынок: во Львове проводят акцию в память убитых детей
Источник:телеграмм Андрея Садового
С начала беспощадной и циничной войны русские войска убили 109 украинских детей. В память погибших во Львове проводят акцию – выставили пустые детские коляски в центре города.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
К теме Россия использует детей как заложников информационных террористов
По его словам, пустые детские коляски на площади Рынок – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас, вместо решительных действий мира, защищают небо над Украиной.
Акция с детскими колясками в центре Львова / Фото Марии Мисик
Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной,
– заявил Садовый.
Акция с детскими колясками в центре Львова / Фото Марии Мисик
Мэр Львова добавил, чтобы местные фотографировали акцию, рассказывали о преступлениях России и публиковали в соцсетях с хештегом #closethesky.
Смотрите видео по акции во Львове:
К слову, по состоянию на утро 18 марта жертвами войны, которую россияне ведут против украинцев, стали уже 109 детей, еще более 130 ранены.
Больше всего детей пострадали от вооруженной агрессии России в следующих областях:
- Киевской – 55,
- Харьковской – 34,
- Донецкой – 26,
- Черниговской – 29,
- Николаевской – 20,
- Житомирской – 15,
- Сумской – 14,
- Херсонской – 14.
Важно – в результате обстрела Новых Петровцев погиб ребенок: відео 18+