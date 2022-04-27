Пустые разговоры, – Фейгин объяснил, почему у группы ООН – Украина – Россия нет перспектив

Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и предложил создать контактную группу в формате ООН – Украина – Россия. Однако Марк Фейгин считает, что перспектив такой группы нет.

Об этом рассказал российский правозащитник в эфире 24 канала.

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Марк Фейгин говорит, что перспектив деятельности такой группы ООН – Россия – Украина нет.

Это пустые разговоры. Понимаете, ООН – это бюрократический суд, он аккумулирует миллиарды долларов... Там постоянно есть коррупция. Я считаю, что перспектив у ООН нет никаких. Ни один значимый конфликт не был разрешен при посредничестве этой организации,

– говорит он.

Правозащитник заверил, что в конфликтах всегда находили другие структуры или сами стороны достигали договоренностей без участия ООН.

Поэтому Фейгин не видит перспектив создания такой группы и переговорной плоскости вообще.

Рассчитывает ли Россия на переговоры? На это правозащитник ответил, что Путин только так говорит (о важности переговоров).

"Он говорит, что хочет, обещает, лжет. Например, он раньше встречался с Шойгу и говорил, что не надо бомбить "Азовсталь", но бомбардировки продолжились в те же минуты. Ему нельзя верить", – заверил Фейгин.

По его словам, если Путин так сильно желает переговоров, то в чем проблема? Пусть отпустит гражданских людей и раненых из Мариуполя, пусть в Херсоне прекратит "сказки" о референдуме, тогда можно будет хоть что-нибудь говорить.

Прекрасная возможность для переговоров была, когда российские войска отошли от Киева и Чернигова. Тогда украинская и российская стороны встретились со Стамбулом, где провели переговоры,

– заявил Фейгин.

Но, как он напомнил, после этого выяснилась информация о зверствах в Буче, Бородянке, Мариуполе.

"Логики здесь нет. Для того, чтобы идти по пути переговоров, нужно совершать гуманитарные поступки. Я пока не вижу никакой предпосылки для того, чтобы эти переговоры могли возобновиться и принести какой-то результат", – добавил Фейгин.

Пустая болтовня, – Фейгин о встрече генсека ООН и Путина:



Во время встречи с генсеком Антониу Гутерреш Владимир Путин, якобы, согласился на то, чтобы ООН приняла участие в эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Гутерреш сказал Путину, что вроде бы понимает недовольство Кремля, однако эти аспекты нужно решать теми инструментами, которые предлагает ООН.

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