Путь для российской авиации от Крыма очень короткий, – Арестович об освобождении Херсона
29 марта 2022 , 21:53Читати новину українською
Источник:ВВС
ВСУ освободили Николаевскую область от российских оккупантов и начали освобождение Херсонской. Впрочем, возвращение самого Херсона будет довольно сложной задачей.
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил информацию, что ВСУ выгнали русских оккупантов из Николаевской области и начали очистку Херсонской.
Читайте также Там будет очень тяжело, – Арестович о Мариуполе и попытке оккупантов окружить зону ООС
Освобождение Херсона
Также надо понимать, что освободить от оккупантов Херсон будет очень сложно.
Перейти Днепр группировкой, которая будет способна освободить Херсон – очень тяжелая работа. Несмотря на то, что путь для российской авиации от Крыма очень короткий, это все будет под постоянной угрозой воздушных ударов,
– пояснил Арестович.
Будет интересно – У нас горячо каждый день, но мы идем кое-где в наступление, – председатель ОВА Синегубов о Харькове