Путь для российской авиации от Крыма очень короткий, – Арестович об освобождении Херсона

ВСУ освободили Николаевскую область от российских оккупантов и начали освобождение Херсонской. Впрочем, возвращение самого Херсона будет довольно сложной задачей.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил информацию, что ВСУ выгнали русских оккупантов из Николаевской области и начали очистку Херсонской.

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Освобождение Херсона

Также надо понимать, что освободить от оккупантов Херсон будет очень сложно.

Перейти Днепр группировкой, которая будет способна освободить Херсон – очень тяжелая работа. Несмотря на то, что путь для российской авиации от Крыма очень короткий, это все будет под постоянной угрозой воздушных ударов,

– пояснил Арестович.

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