"Путь из боя домой": появились фото психологических тренингов НАТО для украинских бойцов

ВСУ и офис связи НАТО в Украине завершили проведение очередного цикла психологических тренингов "Путь из боя домой". Они направлены на общественную адаптацию военных и преодоление поствоенного синдрома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также: Колонна танков и импровизированные бои: на Львовщине резервисты провели учения с военными

В ведомстве сообщают, что программа тренингов направлена ​​на психологическое восстановление военнослужащих-участников боевых действий, которые запланированы до увольнения в запас или в отставку.

Тренинги проводили специалисты общественной организации "Лига офицеров", которая работает в соответствии с заключенным с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины Меморандумом о сотрудничестве. В декабре в программе приняло участие 280 военнослужащих различных воинских частей,

– говорится в сообщении.

В Минобороны также подчеркнули, что вопрос о психологической поддержке военнослужащих-участников боевых действий являются приоритетными.

"Успешное преодоление последствий поствоенного синдрома способствует не только восстановлению психического здоровья военнослужащих, но и создает надлежащие условия для их дальнейшей общественной социализации", – отметили в Минобороны.



Тренинги прошли с помощью офиса связи НАТО в Украине / Источник: mil.gov.ua

При этом специалисты помогают каждому участнику тренинга разработать свою собственную стратегию использования приобретенного опыта в гражданской жизни.



Психологические тренинги "Путь из боя домой" / Источник: mil.gov.ua

Участники утверждают, что такие тренинги в определенной степени лишают их от негативных социальных стереотипов и повышают уверенность в собственных силах и знаниях.

К слову, в Военно-морских силах Украины начались ротные тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди. Кроме того, на Запорожье стартовали учения новосозданной бригады территориальной обороны – шесть ее батальонов развернуты по всей области. Военные не имели проблем с личным составом: нужно было более двух тысячи резервистов, а в военкоматы пришли более трех тысяч желающих.