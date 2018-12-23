"Шлях з бою додому": з’явились фото психологічних тренінгів НАТО для українських бійців

ЗСУ та офіс зв'язку НАТО в Україні завершили проведення чергового циклу психологічних тренінгів "Шлях з бою до дому". Вони спрямовані на суспільну адаптацію військових та подолання поствоєнного синдрому.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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У відомстві повідомляють, що програма тренінгів спрямована на психологічне відновлення військовослужбовців-учасників бойових дій, які заплановані до звільнення в запас або у відставку.

Тренінги проводили фахівці Громадської організації "Ліга офіцерів", яка працює відповідно до укладеного з Генеральним штабом Збройних Сил України Меморандуму про співробітництво. У грудні у програмі взяло участь 280 військовослужбовців різних військових частин,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони також підкреслили, що питання про психологічну підтримку військовослужбовців-учасників бойових дій є пріоритетними.

"Успішне подолання наслідків поствоєнного синдрому сприяє не лише відновленню психічного здоров’я військовослужбовців, а й створює належні умови для їхньої подальшої суспільної соціалізації", – зазначили у Міноборони.



Тренінги відбулись з допомогою офісу зв'язку НАТО в Україні/ Джерело: mil.gov.ua



При цьому фахівці допомагають кожному учаснику тренінгу розробити свою власну стратегію використання набутого досвіду в цивільному житті.



Психологічні тренінги "Шлях з бою додому"/ Джерело: mil.gov.ua

Учасники стверджують, що такі тренінги певною мірою позбавляють їх від негативних соціальних стереотипів та підвищують упевненість у власних силах і знаннях.

До слова, у Військово-морських силах України розпочалися ротні тактичні навчання підрозділів морської піхоти та оперативного резерву першої черги. Окрім того, що на Запоріжжі стартували навчання новоствореної бригади територіальної оборони – шість її батальйонів розгорнуті по всій області. Військові не мали проблем з особовим складом: потрібні були понад дві тисячі резервістів, а до військкоматів прийшли понад три тисячі охочих.