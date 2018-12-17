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      В Україні розпочалися навчання морських піхотинців і резервістів: фото

      418 Читать новость на русском
      В Україні почалися навчання морських піхотинців і резервістів
      В Україні почалися навчання морських піхотинців і резервістів / mil.gov.ua

      У Військово-Морських силах України розпочалися ротні тактичні навчання підрозділів морської піхоти та оперативного резерву першої черги.

      Про це повідомляє прес-служба 36 окремої бригади морської піхоти на сайті Міністерства оборони.

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      Під час навчань військові відпрацюють елементи висадки тактичного десанту, здійснення авіаудару по морським цілям та знищення умовного противника силами артилерії.

      військові навчання
      Навчання морських піхотинців і резервістів//Фото: Міністерство оборони України

      Більше того, керівник навчання полковник Андрій Гнатов зазначив, що військові "цілком впоралися з поставленими завданнями" та готові захищати територіальну цілісність держави.

      військові навчання україна
      Військові відрацьовують елементи тактичного десанту//Фото: Міністерство оборони України

      Відомо, що наступним етапом залагодження стануть батальйонні тактичні навчання бійців оперативного резерву та особового складу бригади морської піхоти.

      Нагадаємо, що на Запоріжжі стартували навчання новоствореної бригади територіальної оборони – шість її батальйонів розгорнуті по всій області. Військові не мали проблем з особовим складом: потрібні були понад дві тисячі резервістів, а до військкоматів прийшли понад три тисячі охочих.

      Теги: Новини України Збройні сили України Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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