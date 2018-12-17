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      В Украине начались учения морских пехотинцев и резервистов: фото

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      В Украине начались учения морских пехотинцев и резервистов
      В Украине начались учения морских пехотинцев и резервистов / mil.gov.ua

      В Военно-морских силах Украины начались ротные тактические учения подразделений морской пехоты и оперативного резерва первой очереди.

      Об этом сообщает пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты на сайте Министерства обороны.

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      Во время учений военнослужащие отработают элементы высадки тактического десанта, осуществление авиаудара по морским целям и уничтожение условного противника силами артиллерии.

      військові навчання
      Учения морских пехотинцев и резервистов//Фото: Министерство обороны Украины

      Более того, руководитель учений полковник Андрей Гнатов отметил, что военнослужащие "вполне справились с поставленными задачами" и готовы защищать территориальную целостность государства.

      військові навчання українаВоенные отрабатывают элементы тактического десанта // Фото: Министерство обороны Украины

      Известно, что следующим этапом слаживания станут батальонные тактические учения бойцов оперативного резерва и личного состава бригады морской пехоты.

      Напомним, что на Запорожье стартовали учения новосозданной бригады территориальной обороны – шесть ее батальонов развернуты по всей области. Военные не имели проблем с личным составом: нужны были более двух тысяч резервистов, а в военкоматы пришло более трёх тысяч желающих.

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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