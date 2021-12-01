Нардеп от "Слуги народа" также заявил, что нужно искать компромисс в отношении предпринимателей. Об этом политик заявил в комментарии 24 каналу.
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Путч не состоялся
Качура пояснил, что "каждый имеет право на протест, согласно Конституции". Однако заметил, что:
- "это должен быть мирный протест";
- "поэтому мы всегда рассчитываем, что ребята, которые защищают нашу территориальную целостность и охраняют порядок на улицах, которые являются участниками АТО, принимали участие в Евромайдане, Революции Достоинства – не должны пострадать и не должно быть никаких радикальных действий, однозначно".
Вижу, что сейчас путч не состоялся – полторы тысячи человек пришли на акцию,
– подытожил Качура.
Что касается пикета предпринимателей, то политик заверил, что "нужен диалог" и нужно "делать все, чтобы не происходило радикализации протестов ФЛП".
"Маленькие предприниматели, которые ничего не просят у государства – зарабатывают для себя, платят налоги, создают рабочие места. Надо найти с ними компромисс. Потому что, если эти люди потеряют возможность работать, то они пойдут на биржу труда. Государство не может обеспечить их работой", – заявил политик.
Коротко о протестах в Киеве
- 1 декабря ориентировочно в 19 часов на Майдане началась акция протеста. У "протестующих" были разные требования. Впоследствии они пришли в Офис Президента, побросали мелкие монеты, как символ, что они не брали за акцию денег и не сказали, куда будут двигаться дальше.
- Также среди них были предприниматели, которые вышли на митинги раньше. Днем они протестовали под стенами парламента за отмену фискализации.