Нардеп от "Слуги народа" также заявил, что нужно искать компромисс в отношении предпринимателей. Об этом политик заявил в комментарии 24 каналу.

К теме "Госпереворот" и его "протестующие": что происходило на Майдане и под ОП 1 декабря

Путч не состоялся

Качура пояснил, что "каждый имеет право на протест, согласно Конституции". Однако заметил, что:

"это должен быть мирный протест";

"поэтому мы всегда рассчитываем, что ребята, которые защищают нашу территориальную целостность и охраняют порядок на улицах, которые являются участниками АТО, принимали участие в Евромайдане, Революции Достоинства – не должны пострадать и не должно быть никаких радикальных действий, однозначно".

Вижу, что сейчас путч не состоялся – полторы тысячи человек пришли на акцию,

– подытожил Качура.

Что касается пикета предпринимателей, то политик заверил, что "нужен диалог" и нужно "делать все, чтобы не происходило радикализации протестов ФЛП".

"Маленькие предприниматели, которые ничего не просят у государства – зарабатывают для себя, платят налоги, создают рабочие места. Надо найти с ними компромисс. Потому что, если эти люди потеряют возможность работать, то они пойдут на биржу труда. Государство не может обеспечить их работой", – заявил политик.

Обратите внимание! 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что у него есть информация, якобы олигарха Рината Ахметова хотят втянуть в госпереворот, который планировали 1 – 2 декабря и должны были привлечь миллиард долларов. Иностранные СМИ истолковали это как "путч" – переворот с участием военных. Однако в тот же день президент пояснил, что украинская армия не причастна к подготовке возможного госпереворота.

Коротко о протестах в Киеве