Нардеп від "Слуги народу" також заявив, що потрібно шукати компроміс щодо підприємців, які теж виходили на акцію протесту під парламент. Про це політик заявив у коментарі 24 каналу.

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Путч не відбувся

Качура пояснив, що "кожен має право на протест, згідно з Конституцією". Проте зауважив, що:

"це повинен бути мирний протест";

"ми завжди розраховуємо, що хлопці, які захищають нашу територіальну цілісність й охороняють порядок на вулицях, які є учасниками АТО, брали участь в Євромайдані, Революції Гідності – не повинні постраждати й не повинно бути ніяких радикальних дій, однозначно".

Бачу, що зараз путч не відбувся – півтори тисячі людей прийшли на акцію,

– підсумував Качура.

З приводу пікету підприємців, то політик запевнив, що "потрібен діалог" та потрібно "робити все, щоб не відбувалось радикалізації протестів ФОПів".

"Маленькі підприємці, які нічого не просять у держави – заробляють для себе, сплачують податки, створюють робочі місця. Треба знайти з ними компроміс. Тому що, якщо ці люди втратять можливість працювати, то вони підуть на біржу праці. Держава не може забезпечити їх роботою", – заявив політик.

Зверніть увагу! 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що має інформацію, нібито олігарха Ріната Ахметова хочуть втягнути у держпереворот, який планували 1 – 2 грудня та мали залучити мільярд доларів. Іноземні ЗМІ протрактували це як "путч" – переворот за участі військових. Проте в той же день президент пояснив, що українська армія не причетна до підготовки можливого держперевороту.

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