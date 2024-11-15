Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову.

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Снижены риски путешествий в Украину

Вместо уровня 4 (do not travel) для всей страны сразу девять украинских областей теперь отнесены к уровню 3, что достаточно предупреждает об опасности американских граждан, но значительно облегчает визиты в Украину представителей бизнеса, организаций и учреждений,

– написала Маркарова.

Как отмечает дипломат, речь идет о Волынской, Львовской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

"Искренне благодарна американским коллегам за такое решение. Работаем дальше над увеличением оружия, ПВО и над региональным сотрудничеством, чтобы быстрее победить и увеличить инвестиции и бизнес активность. Это единственный путь к самодостаточности, – пишет госпожа посол.

Маркарова отметила, что это решение вместе с отменой запрета для американских оборонных подрядчиков для проведения работ в Украине, открывает большие возможности для развития новых предпринимательских возможностей на территории Украины.

В то же время на сайте Госдепа американцев предупреждают, что ситуация с безопасностью может быстро меняться, и туристы должны быть готовы к немедленному выезду без предупреждения или с минимальным предупреждением.

"Закрытое воздушное пространство ограничивает возможности для путешествий, а на не прифронтовые регионы все еще распространяются ограничения военного положения, такие как общенациональный комендантский час", – предупредили в Госдепе.