Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пані посла України у США Оксану Маркарову.

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Знижено ризики подорожей в Україну

Замість рівня 4 (do not travel) для всієї країни одразу дев’ять українських областей тепер віднесено до рівня 3, що достатньо попереджає про небезпеку американських громадян, але значно полегшує візити в Україну представників бізнесу, організацій та установ,

– написала Маркарова.

Як зазначає дипломатка, йдеться про Волинську, Львівську, Чернівецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області.

"Щиро вдячна американським колегам за таке рішення. Працюємо далі над збільшенням зброї, ППО і над регіональною співпрацею, щоб швидше перемогти і збільшити інвестиції і бізнес активність. Це єдиний шлях до самодостатності, – пише пані посол.

Маркарова зауважила, що це рішення разом з скасуванням заборони для американських оборонних підрядників для проведення робіт в Україні, відкриває великі можливості для розвитку нових підприємницьких можливостей на території України.

Водночас на сайті Держдепу американців попереджають, що ситуація з безпекою може швидко змінюватися, і туристи повинні бути готові до негайного виїзду без попередження або з мінімальним попередженням.

"Закритий повітряний простір обмежує можливості для подорожей, а на не прифронтові регіони все ще поширюються обмеження воєнного стану, такі як загальнонаціональна комендантська година", – попередили у Держдепі.