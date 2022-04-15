Базовые из них были обнародованы на страницах Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также МВД Украины.

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Правила безопасности в пути

  • Выбирайте официальных перевозчиков. Многие компании предлагают бесплатный или льготный проезд.
  • Объединитесь с теми, кто планирует ехать в вашем направлении. Убедитесь, что у детей есть сопровождение.
  • Если путешествуете в чьей-либо машине, обсуждайте условия поездки заранее.
  • Сфотографируйте номерной знак машины и отправьте друзьям вместе с активной геометкой.
  • Сообщите родным о своем маршруте, договоритесь о времени следующего контакта.
  • В незнакомом городе пользуйтесь общественным транспортом. Воздерживайтесь от ночных поездок.

Советы по хранению денег и документов

  • Не отдавайте никому свой паспорт или документ, удостоверяющий личность. Показывайте их только на границе и в официальных органах.
  • Сфотографируйте документы, чтобы сохранить копию на случай потери или кражи.
  • Отправьте копию друзьям, родственникам и себе на электронную почту, чтобы получить доступ даже при потере телефона.
  • Никогда не оставляйте свой паспорт как залог.
  • Носите наличные деньги при себе, но в безопасном месте. Разделите сумму на несколько частей и спрячьте в разных местах.
  • Запомните номер своей банковской карты. Никому не сообщайте пароли, пин-код и CVV-код.

Как выбрать надежное жилье

  • Старайтесь пользоваться жильем, предоставляемым органами власти и надежными общественными организациями
  • Если вы бронируете жилье онлайн, обязательно проверьте отзывы.
  • Если у вас есть место для ночлега, но вы не чувствуете себя там в безопасности – оставьте его.
  • Если вы остановились у кого дома, спросите, ожидают ли от вас что-то в обмен на проживание.
  • Всегда сообщайте родственникам или друзьям о вашем месте.
  • Сохраните на мобильном телефоне номера экстренных служб и волонтерских организаций.

Советы, которые помогут проверить полученную информацию

  • Всегда проверяйте получаемую информацию в официальных источниках: сайты органов государственной власти, СМИ, общественные организации.
  • Не подписывайте никакие бумаги, если не понимаете, о чем идет речь. Ищите волонтеров, которые их переведут.
  • Если вам предлагают работу и не предоставляют адреса и имя работодателя, узнайте больше о компании.
  • Не соглашайтесь на предложение, если на вас давят, или просят отдать документы под предлогом, что решат все формальности.
  • Проверяйте особенно внимательно предложения по работе с бесплатным проездом и проживанием.
  • В случае сомнений обращайтесь в полицию или общественные организации.

Дополнительные правила безопасности

  • Не передавайте посторонним мобильный телефон. Запомните номера людей, которые помогут при потере телефона.
  • Если вы чувствуете, что можете стать жертвой торговли людьми или эксплуатации, обратитесь в полицию, в местные власти, в посольство.
  • Остерегайтесь слишком упорных "волонтеров". Помощь предлагают, а не навязывают.
  • При опасности направляйтесь в многолюдное место.
  • Регулярно поддерживайте связь с родными. Установите график, договоритесь о кодовом слове, которое будет означать, что вы в опасности.
  • Не сообщайте личную информацию посторонним, кроме официальных лиц или пограничников.

Все советы в одном месте / Инфографика Офис Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции

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