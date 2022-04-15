Базовые из них были обнародованы на страницах Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также МВД Украины.
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Правила безопасности в пути
- Выбирайте официальных перевозчиков. Многие компании предлагают бесплатный или льготный проезд.
- Объединитесь с теми, кто планирует ехать в вашем направлении. Убедитесь, что у детей есть сопровождение.
- Если путешествуете в чьей-либо машине, обсуждайте условия поездки заранее.
- Сфотографируйте номерной знак машины и отправьте друзьям вместе с активной геометкой.
- Сообщите родным о своем маршруте, договоритесь о времени следующего контакта.
- В незнакомом городе пользуйтесь общественным транспортом. Воздерживайтесь от ночных поездок.
Советы по хранению денег и документов
- Не отдавайте никому свой паспорт или документ, удостоверяющий личность. Показывайте их только на границе и в официальных органах.
- Сфотографируйте документы, чтобы сохранить копию на случай потери или кражи.
- Отправьте копию друзьям, родственникам и себе на электронную почту, чтобы получить доступ даже при потере телефона.
- Никогда не оставляйте свой паспорт как залог.
- Носите наличные деньги при себе, но в безопасном месте. Разделите сумму на несколько частей и спрячьте в разных местах.
- Запомните номер своей банковской карты. Никому не сообщайте пароли, пин-код и CVV-код.
Как выбрать надежное жилье
- Старайтесь пользоваться жильем, предоставляемым органами власти и надежными общественными организациями
- Если вы бронируете жилье онлайн, обязательно проверьте отзывы.
- Если у вас есть место для ночлега, но вы не чувствуете себя там в безопасности – оставьте его.
- Если вы остановились у кого дома, спросите, ожидают ли от вас что-то в обмен на проживание.
- Всегда сообщайте родственникам или друзьям о вашем месте.
- Сохраните на мобильном телефоне номера экстренных служб и волонтерских организаций.
Советы, которые помогут проверить полученную информацию
- Всегда проверяйте получаемую информацию в официальных источниках: сайты органов государственной власти, СМИ, общественные организации.
- Не подписывайте никакие бумаги, если не понимаете, о чем идет речь. Ищите волонтеров, которые их переведут.
- Если вам предлагают работу и не предоставляют адреса и имя работодателя, узнайте больше о компании.
- Не соглашайтесь на предложение, если на вас давят, или просят отдать документы под предлогом, что решат все формальности.
- Проверяйте особенно внимательно предложения по работе с бесплатным проездом и проживанием.
- В случае сомнений обращайтесь в полицию или общественные организации.
Дополнительные правила безопасности
- Не передавайте посторонним мобильный телефон. Запомните номера людей, которые помогут при потере телефона.
- Если вы чувствуете, что можете стать жертвой торговли людьми или эксплуатации, обратитесь в полицию, в местные власти, в посольство.
- Остерегайтесь слишком упорных "волонтеров". Помощь предлагают, а не навязывают.
- При опасности направляйтесь в многолюдное место.
- Регулярно поддерживайте связь с родными. Установите график, договоритесь о кодовом слове, которое будет означать, что вы в опасности.
- Не сообщайте личную информацию посторонним, кроме официальных лиц или пограничников.
Все советы в одном месте / Инфографика Офис Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции
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