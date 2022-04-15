Базовые из них были обнародованы на страницах Офиса Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также МВД Украины.

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Правила безопасности в пути

Выбирайте официальных перевозчиков. Многие компании предлагают бесплатный или льготный проезд.

Объединитесь с теми, кто планирует ехать в вашем направлении. Убедитесь, что у детей есть сопровождение.

Если путешествуете в чьей-либо машине, обсуждайте условия поездки заранее.

Сфотографируйте номерной знак машины и отправьте друзьям вместе с активной геометкой.

Сообщите родным о своем маршруте, договоритесь о времени следующего контакта.

В незнакомом городе пользуйтесь общественным транспортом. Воздерживайтесь от ночных поездок.

Советы по хранению денег и документов

Не отдавайте никому свой паспорт или документ, удостоверяющий личность. Показывайте их только на границе и в официальных органах.

Сфотографируйте документы, чтобы сохранить копию на случай потери или кражи.

Отправьте копию друзьям, родственникам и себе на электронную почту, чтобы получить доступ даже при потере телефона.

Никогда не оставляйте свой паспорт как залог.

Носите наличные деньги при себе, но в безопасном месте. Разделите сумму на несколько частей и спрячьте в разных местах.

Запомните номер своей банковской карты. Никому не сообщайте пароли, пин-код и CVV-код.

Как выбрать надежное жилье

Старайтесь пользоваться жильем, предоставляемым органами власти и надежными общественными организациями

Если вы бронируете жилье онлайн, обязательно проверьте отзывы.

Если у вас есть место для ночлега, но вы не чувствуете себя там в безопасности – оставьте его.

Если вы остановились у кого дома, спросите, ожидают ли от вас что-то в обмен на проживание.

Всегда сообщайте родственникам или друзьям о вашем месте.

Сохраните на мобильном телефоне номера экстренных служб и волонтерских организаций.

Советы, которые помогут проверить полученную информацию

Всегда проверяйте получаемую информацию в официальных источниках: сайты органов государственной власти, СМИ, общественные организации.

Не подписывайте никакие бумаги, если не понимаете, о чем идет речь. Ищите волонтеров, которые их переведут.

Если вам предлагают работу и не предоставляют адреса и имя работодателя, узнайте больше о компании.

Не соглашайтесь на предложение, если на вас давят, или просят отдать документы под предлогом, что решат все формальности.

Проверяйте особенно внимательно предложения по работе с бесплатным проездом и проживанием.

В случае сомнений обращайтесь в полицию или общественные организации.

Дополнительные правила безопасности

Не передавайте посторонним мобильный телефон. Запомните номера людей, которые помогут при потере телефона.

Если вы чувствуете, что можете стать жертвой торговли людьми или эксплуатации, обратитесь в полицию, в местные власти, в посольство.

Остерегайтесь слишком упорных "волонтеров". Помощь предлагают, а не навязывают.

При опасности направляйтесь в многолюдное место.

Регулярно поддерживайте связь с родными. Установите график, договоритесь о кодовом слове, которое будет означать, что вы в опасности.

Не сообщайте личную информацию посторонним, кроме официальных лиц или пограничников.

Все советы в одном месте / Инфографика Офис Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции