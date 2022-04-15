Базові із них оприлюднили на сторінках Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також МВС України.

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Правила безпеки в дорозі

  • Обирайте офіційних перевізників. Багато компаній пропонують безкоштовний або пільговий проїзд.
  • Згуртуйтеся з тими, хто планує їхати у вашому напрямку. Переконайтеся, що діти мають супровід.
  • Якщо подорожуєте в чиїйсь машині, обговорюйте умови поїздки заздалегідь.
  • Сфотографуйте номерний знак машини та відправте друзям разом з активною геоміткою.
  • Повідомте рідним про свій маршрут, домовтесь про час наступного контакту.
  • У незнайомому місті користуйтеся громадським транспортом. Утримайтесь від нічних поїздок.

Поради щодо зберігання грошей та документів

  • Не віддавайте нікому свій паспорт, або документ, що посвідчує особу. Показуйте їх лише на кордоні та в офіційних органах.
  • Сфотографуйте документи, щоб зберегти копію на випадок втрати або крадіжки.
  • Надішліть копію друзям, родичам і собі на електронну пошту, щоб отримати доступ навіть при втраті телефона.
  • Ніколи не залишайте свій паспорт як заставу.
  • Носіть готівку при собі, але у безпечному місці. Розділіть суму на кілька частин та заховайте в різних місцях.
  • Запам'ятайте номер своєї банківської картки. Нікому не повідомляйте паролі, пін-код та CVV-код.

Як обрати надійне житло

  • Намагайтеся користуватися житлом, яке надають органи влади та надійні громадські організації
  • Якщо ви бронюєте житло онлайн, обов'язково перевірте відгуки.
  • Якщо у вас є місце для ночівлі, але ви не відчуваєте себе там у безпеці – покиньте його.
  • Якщо ви зупинилися у когось вдома, запитайте, чи очікують від вас щось в обмін на проживання.
  • Завжди повідомляйте родичам або друзям про місце вашого перебування.
  • Збережіть на мобільному телефоні номери екстрених служб та волонтерських організацій.

Поради, які допоможуть перевірити отриману інформацію

  • Завжди перевіряйте інформацію, яку отримуєте, у офіційних джерелах: сайти органів державної влади, ЗМІ, громадські організації.
  • Не підписуйте жодні папери, якщо не розумієте, про що в них йдеться. Шукайте волонтерів, які їх перекладуть.
  • Якщо вам пропонують роботу і не надають адреси та імені роботодавця, дізнайтеся більше про компанію.
  • Не погоджуйтесь на пропозицію, якщо на вас тиснуть, або просять віддати документи під приводом, що вирішать усі формальності.
  • Перевіряйте особливо уважно пропозиції роботи з безкоштовним проїздом та проживанням.
  • У разі сумнівів звертайтеся до поліції або громадських організацій.

Додаткові правила безпеки

  • Не передавайте стороннім особам свій мобільний телефон. Запам'ятайте номери людей, які допоможуть у разі втрати телефона.
  • Якщо відчуваєте, що можете стати жертвою торгівлі людьми чи експлуатації, зверніться в поліцію, до місцевої влади, в посольство.
  • Стережіться занадто наполегливих "волонтерів". Допомогу пропонують, а не нав'язують.
  • У разі небезпеки направляйтеся у багатолюдне місце.
  • Регулярно підтримуйте зв'язок із рідними. Встановіть графік, домовтеся про кодове слово, яке означатиме, що ви у небезпеці.
  • Не повідомляйте особисту інформацію стороннім людям, крім офіційних осіб чи прикордонників.

Усі поради в одному місці / Інфографіка Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

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