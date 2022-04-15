Базові із них оприлюднили на сторінках Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також МВС України.

Читайте також По 40 – 50 тисяч людей щодня заїжджають до Києва, – Поворозник

Правила безпеки в дорозі

Обирайте офіційних перевізників. Багато компаній пропонують безкоштовний або пільговий проїзд.

Згуртуйтеся з тими, хто планує їхати у вашому напрямку. Переконайтеся, що діти мають супровід.

Якщо подорожуєте в чиїйсь машині, обговорюйте умови поїздки заздалегідь.

Сфотографуйте номерний знак машини та відправте друзям разом з активною геоміткою.

Повідомте рідним про свій маршрут, домовтесь про час наступного контакту.

У незнайомому місті користуйтеся громадським транспортом. Утримайтесь від нічних поїздок.

Поради щодо зберігання грошей та документів

Не віддавайте нікому свій паспорт, або документ, що посвідчує особу. Показуйте їх лише на кордоні та в офіційних органах.

Сфотографуйте документи, щоб зберегти копію на випадок втрати або крадіжки.

Надішліть копію друзям, родичам і собі на електронну пошту, щоб отримати доступ навіть при втраті телефона.

Ніколи не залишайте свій паспорт як заставу.

Носіть готівку при собі, але у безпечному місці. Розділіть суму на кілька частин та заховайте в різних місцях.

Запам'ятайте номер своєї банківської картки. Нікому не повідомляйте паролі, пін-код та CVV-код.

Як обрати надійне житло

Намагайтеся користуватися житлом, яке надають органи влади та надійні громадські організації

Якщо ви бронюєте житло онлайн, обов'язково перевірте відгуки.

Якщо у вас є місце для ночівлі, але ви не відчуваєте себе там у безпеці – покиньте його.

Якщо ви зупинилися у когось вдома, запитайте, чи очікують від вас щось в обмін на проживання.

Завжди повідомляйте родичам або друзям про місце вашого перебування.

Збережіть на мобільному телефоні номери екстрених служб та волонтерських організацій.

Поради, які допоможуть перевірити отриману інформацію

Завжди перевіряйте інформацію, яку отримуєте, у офіційних джерелах: сайти органів державної влади, ЗМІ, громадські організації.

Не підписуйте жодні папери, якщо не розумієте, про що в них йдеться. Шукайте волонтерів, які їх перекладуть.

Якщо вам пропонують роботу і не надають адреси та імені роботодавця, дізнайтеся більше про компанію.

Не погоджуйтесь на пропозицію, якщо на вас тиснуть, або просять віддати документи під приводом, що вирішать усі формальності.

Перевіряйте особливо уважно пропозиції роботи з безкоштовним проїздом та проживанням.

У разі сумнівів звертайтеся до поліції або громадських організацій.

Додаткові правила безпеки

Не передавайте стороннім особам свій мобільний телефон. Запам'ятайте номери людей, які допоможуть у разі втрати телефона.

Якщо відчуваєте, що можете стати жертвою торгівлі людьми чи експлуатації, зверніться в поліцію, до місцевої влади, в посольство.

Стережіться занадто наполегливих "волонтерів". Допомогу пропонують, а не нав'язують.

У разі небезпеки направляйтеся у багатолюдне місце.

Регулярно підтримуйте зв'язок із рідними. Встановіть графік, домовтеся про кодове слово, яке означатиме, що ви у небезпеці.

Не повідомляйте особисту інформацію стороннім людям, крім офіційних осіб чи прикордонників.

Усі поради в одному місці / Інфографіка Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

До речі – погодили 9 гуманітарних коридорів: більше про маршрути у відео