Пути разблокировки портов и необходимость мира, – Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом
30 мая 2022 , 22:47Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили разблокировку украинских портов и установление мира.
Владимир Зеленский отметил, что продлил диалог с Президентом Турции. По его словам, они обсудили продовольственную безопасность и другие вопросы.
Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира. Ценим содействие Турции в этом процессе,
– написал Зеленский.