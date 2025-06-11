Готовит общество к затяжной войне: ISW проанализировал заявления Путина на заседании Совбеза России

Российский диктатор Владимир Путин 10 июня провел заседание Совета безопасности России. В частности, на нем обсуждалось использование так называемых "военно-патриотических" программ для молодежи.

А также инициативы власти для продвижения русского национализма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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О чем могут свидетельствовать заявления Путина на российском Совбезе

По словам аналитиков ISW, Путин остается преданным продвижению антизападных настроений и милитаризации российской молодежи. Однако, диктатор пытается балансировать между многонациональностью России и риторикой, которая сосредоточена на российском этническом национализме.

В Институте отмечают, что Путин обратил внимание на деятельность так называемого "Движения первых" – молодежного движения, которое направлено на продвижение "военно-патриотического" образования в России и на оккупированных территориях Украины. А также на движение "Юнармии", которое отвечает за привитие провоенных настроений российским детям и украинским детям на оккупированных территориях.

Глава Кремля также одобрительно отозвался о "Разговорах о важном" – формате еженедельных школьных уроков, которые проводятся по государственному приказу и включают лекции российских военных, принявших участие в войне России против Украины.

В этом аналитики ISW видят стремление Путина пропагандировать антизападные и провоенные настроения среди российской молодежи. Вполне вероятно, что диктатор делает это ради подготовки российского общества к затяжной войне против Украины и возможного будущего конфликта с НАТО.

В Институте изучения войны также отмечают, что недавно Путин начал продвигать "неофициальную идеологию, сформулированную на базе русского национализма", которая противопоставляет Россию Западу.

Специалисты считают, что это стало определенным отходом от традиционной риторики Путина, который ранее по крайней мере формально пропагандировал и подчеркивал многоэтническое и многорелигиозное многообразие российского населения.

В то же время на заседании Совбеза 10 июня он призвал реагировать на вызовы, которые раздувают межэтническое и межрелигиозное противостояние в России, и отметил "единство" ее народов.

Такие заявления диктатора в ISW считают проявлением того, что Путин до сих пор колеблется, стоит ли ему полностью придерживаться националистической идеологии, которая сосредоточена вокруг этнических россиян, или реагировать на риски фрагментации многоэтнического населения России.

Аналитики Института изучения войны говорят, что Путину приходится балансировать между удовлетворением интересов влиятельного ксенофобского и ультранационалистического сообщества России, которое является ключевыми избирателями диктатора, и необходимостью использовать мигрантов для компенсации текущих проблем, связанные с потерей рабочей силы из-за оттока в армию и через долгосрочный демографический спад в России.