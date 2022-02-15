Путин, 6-метровый стол и Шольц: канцлера "отсадили" от главы Кремля без ПЦР-теста

В Москве стартовали переговоры российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. На встрече снова проявилась кремлевская паранойя – немецкого лидера отсадили на значительное расстояние, чтобы не заразил Путина.

Дело в том, что немецкий канцлер отказался по прилету в Москву сдавать еще и российский ПЦР-тест. Хотя на этом очень настаивали в Кремле.

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Россияне настаивали сразу на нескольких ПЦР-тестах

Требования российской стороны к немецким гостям поражали. По информации СМИ, Шольц и члены делегации должны были сдать три ПЦР-теста перед приездом. Последний из них – за сутки до вылета. А уже по прилету их ждало еще одно тестирование на коронавирус, при этом – исключительно российской системой.

От такого "удовольствия" канцлер Германии отказался. Вместо этого ПЦР-тест у него взял немецкий медик из посольства. Более того, немцы пошли на уступки и позволили присутствовать российскому представителю.

Из-за такого решения канцлера "отсадили" от Путина

Поскольку Шольц спустился с самолета, то результат теста был отрицательным. Однако Кремлю этого было недостаточно. Для защиты от коронавируса российского президента посадили с одной стороны 6-метрового стола, а канцлера – с другой.

У Шольца брали ПЦР-тест на борту самолета / Фото с твиттера Робина Александера

Накануне Шольц побывал в Киеве. Он заверил, что Берлин выступает в защиту суверенитета и территориальной целостности. Также канцлер подчеркнул, что против России за нападение будут введены жесткие санкции. Что касается "Северного потока-2", то политик промолчал.

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