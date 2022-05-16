Путин анонсировал новые военные учения на осень
Президент России Владимир Путин заявил о новых военных учениях совместно со странами ОДКБ. Учения запланированы на осень 2022 года.
Президент страны-агрессора анонсировал новые военные учения, которые будут проходить осенью совместно со странами, входящими в Организацию договора о коллективной безопасности. Об этом заявили российские СМИ.
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Владимир Путин сообщил, что количество военных учений будет увеличиваться. К осени запланировано провести совместные учения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, которые входят в ОДКБ.
Страны будут заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их военных контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур, – заявил кремлевский диктатор.
Какие страны в ОДКБ
Организация договора о коллективной безопасности – это военно-политическое учреждение, в которое входят следующие страны:
- Беларусь,
- Армения,
- Казахстан,
- Кыргызстан,
- Таджикистан,
- Россия.
ОДКБ пытается создать "новое" НАТО, при этом не используя демократические ценности и не имея требований к странам-кандидатам для вступления. В целом, Организация договора о коллективной безопасности – это еще одно средство восстановления влияния России на постсоветском пространстве.
Именно ОДКБ оказала военную "помощь" властям Казахстана в начале 2022 года из-за массовых антивластных протестов.
Какие могут иметь последствия военные "учения"?
В начале 2022 года Россия и Беларусь объявили проведение так называемых "военных учений", получивших название "Союзная решительность". Эти "учения" проходили как на территории России, так и Беларуси. По данным западной разведки, именно тогда произошла самая большая концентрация российских войск возле границ Украины.
Совместные "учения" стали предтечей к российскому полномасштабному вторжению в Украину 24 февраля. Кроме того, "Союзную решительность – 2022" считают началом российской оккупации Беларуси.
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