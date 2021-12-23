Путинский ультиматум – лишь дымовая завеса

На фоне громких заявлений российского руководства, получивших от СМИ и экспертов ярлык "ультиматум", а также скопления войск у украинских границ, Россия и США ведут тонкую дипломатическую игру, целью которой является отказ Украины от евроатлантической интеграции и согласие на выполнение кабальных Минских договоренностей.

В отличие от эмоциональных комментариев ряда наблюдателей, поспешивших с утвержденями, будто бы "кремлевский ультиматум Западом будет безусловно отвергнут", на этих страницах с самого момента обнародования так называемых "путинских предложений по гарантиям безопасности" утверждалось, в частности, что:

Эти путинские предложения – вовсе не ультиматум, а дымовая завеса.

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Принципиальная договоренность между тремя основными участниками по поводу общего решения уже достигнута (де-факто, сформирован Трехсторонний альянс трех администраций – Байдена, Путина и Зеленского – против евроатлантического выбора украинского общества).

Трехстороннему альянсу необходимо лишь добиться приемлемого психологического фона для реализации такой договоренности, для чего были развернуты как дезинформационная кампания о якобы готовящемся крупномасштабном наступлении российских войск на Украину, так и новая истерическая кампания о якобы "путинском ультиматуме Западу".

БОльшая часть "путинских предложений по гарантиям безопасности" будет демонстративно отвергнута лишь для того, чтобы Трехсторонний альянс смог бы добиться практической реализации единственного значимого путинского (на самом деле – совместного трехстороннего) проекта – принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.

Реальные переговоры между тремя сторонами по этим вопросам и практическое вопощение Минских соглашений могут быть начаты в ближайшее время.Не прошло и недели с момента обнародования "путинских предложений" – и все высказанные на этих страницах оценки и прогнозы получили свое полное подтверждение. В последние дни все три участника Трехстороннего альянса публично подтвердили, что они строго и последовательно выполняют достигнутые между ними предварительные договоренности.

Администрация Байдена

Блинкен, 21 декабря:

И, как вчера отметил Белый дом, мы сказали, и Россия также заявила, что мы готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, к существующему диалогу о стратегической стабильности, который мы ведем с Россией между Россией и Соединенными Штатами, через Совет Россия – НАТО, по вопросам, представляющим особый интерес для НАТО, а также через ОБСЕ – Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят, среди прочего, все наши европейские союзники и партнеры – Украина, Соединенные Штаты и Россия.

И я думаю, что относительно рано в новом году вы увидите работу во всех этих областях, и проверите, сможем ли мы урегулировать разногласия дипломатическим путем. Россия заявила – и выпустила по этому поводу несколько документов, – что у нее есть претензии, требования, опасения. Что ж, у Соединенных Штатов и всех наших европейских партнеров тоже есть претензии к поведению России, к действиям, которые она предприняла. Все это окажется на столе переговоров. И если мы сможем продвигаться вперед дипломатическим путем, это намного предпочтительнее…

В то же время, когда дело доходит до самой Украины, мы говорили – мы уже давно говорили – что лучший способ разрешить конфликт на востоке Украины и восстановить для Украины границу, на которую она имеет право, – это пройти через так называемый Минский процесс, через договоренности, о которых Россия и Украина договорились много лет назад, чтобы разрешить эти разногласия мирным путем.

И мы весьма готовы попытаться содействовать этому, действовать в поддержку того, что Франция и Германия делают с Россией и Украиной в так называемом нормандском формате.

Администрация Путина

Лавров, 22 декабря:

Франция, в данном случае вместе с Германией, должна заставить Киев выполнять Минские договоренности…

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Все это прекрасно понимают, включая наших западных коллег, которые играют в эту "игрушку". Что они должны делать всерьез и без всяких игр – это заставить В.А.Зеленского выполнить резолюцию Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности. В них прямо записано кто, что, в какой последовательности должен делать. Это Киев, Донецк и Луганск. Амнистия, особый статус, проведение выборов на условиях, согласованных между Киевом, Донецком и Луганском и под эгидой ОБСЕ. И лишь потом восстановление контроля Вооруженных сил Украины над всей протяженностью границ.

Сейчас предлагают сделать наоборот: "вы отдайте нам границу, а мы там разберемся, будет ли у нас какая-то процедура особого статуса, либо у нас будут иные решения".

Вот проект закона, о котором Президент В.В.Путин неоднократно говорил и Президенту Э.Макрону, и Канцлеру А.Меркель, а вчера упомянул и Канцлеру О.Шольцу – "О государственной политике переходного периода". Он внесен правительством Украины в Верховную Раду. Этот законопроект запрещает официальным лицам Украины выполнять Минские договоренности. Вместо амнистии там люстрация, вместо особого статуса вводится военно-гражданская администрация и никаких выборов, согласованных с этой частью Украины, просто "восстановление контроля над оккупированными территориями", как они это заявляют.

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Несмотря на обещания французов и немцев отговорить В.А.Зеленского от продвижения этого закона, они его активно уже внедряют в законодательный процесс. Специально запросили Совет Европы. Венецианская комиссия им сказала, что всё нормально. Там есть какие-то комментарии по юридической технике, но Венецианская комиссия не "проговорила" ни слова о том, что он прямо противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

У меня убедительная просьба к моему доброму товарищу Ж.-И.Ле Дриану, к немецким коллегам. Вот как говорится: сам Бог велел заняться…

Когда в Женеве был саммит, Президент США высказал заинтересованность (не подрывая "нормандский формат", как он сказал) использовать возможности Соединенных Штатов для того, чтобы помочь выполнять Минские договоренности, подчеркнув, что он прекрасно понимает, что они предполагают предоставление особого статуса этим территориям. Мы это активно поддержали.

Потом о таком же подходе шла речь во время приезда сюда заместителя Госсекретаря США В.Нуланд. Затем помощник Госсекретаря К.Донфрид приезжала, обсуждала с нами украинские дела. Все они подтверждали необходимость определения особого статуса Донбасса в соответствии с Минскими договоренностями. О том же самом мне в Стокгольме "на полях" СМИД ОБСЕ в начале декабря с.г. сказал Госсекретарь Э.Блинкен.

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Будем надеяться, что, если у Соединенных Штатов есть понимание необходимости положить конец откровенному саботажу, безобразию со стороны киевских властей, то мы будем только рады. Есть, знаете, попытки гадать среди политологов: будет ли это каким-то "разменом".

Дескать, вот Минские договоренности можно выполнить, потом договориться о каких-то мерах сдерживания в контексте тех инициатив, которые выдвинула Россия насчет гарантий безопасности, включая гарантии нерасширения НАТО на Восток и исключения какого-либо размещения угрожающих нам вооружений на территориях соседних с нами стран и там, откуда они могут представлять угрозу Российской Федерации.

Не буду комментировать подобного рода "гадания". Для нас принципиально важно и то, и другое: как полное выполнение Минских договоренностей, включая требования к Украине обеспечивать права национальных меньшинств (как это записано и в Конституции Украины, и в европейских конвенциях, членом которых является украинское государство), так и то, что касается более широких гарантий безопасности и наведения ясности и предсказуемости в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом.

Администрация Зеленского

Ермак, 21 декабря:

Андрей Ермак... проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках Минского процесса и в "Нормандском формате" относительно прекращения войны и урегулирования ситуации на Донбассе. Он отметил, что... украинская сторона выдвинула в рамках ТКГ ряд ключевых инициатив: возвращение к режиму прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска.

Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы – 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс.

Ермак подчеркнул, что власти Соединенных Штатов Америки приняли для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины. "Причем это не несет угрозы существованию Нормандского формата. Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция", – сказал он.

Зеленский, 21 декабря:

Президент рассказал, что в эти дни идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы.

Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: относительно прекращения огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание, – сказал Владимир Зеленский.

По словам Главы государства, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодне-рождественских праздников.

"Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять", – сказал Президент. Владимир Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с Президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников Нормандского формата и США.

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"Мы передали эти шаги и Президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", – сообщил Глава государства. "Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность", – сказал Владимир Зеленский.

Украина готова выполнять условия Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы, – сказал Зеленский журналистам на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Мы даже написали 10 шагов, как очень быстро выполнить. Сложный документ. 10 шагов с привлечением Нормандского формата и США", – добавил глава государства. Зеленский допустил возможность проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также вероятность создания новых переговорных площадок для урегулирования ситуации в Донбассе, которые будут существовать параллельно с "Нормандской четверкой".

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Он заявил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате. "Все месседжи публичны. Мы открыто говорим, мы готовы встречаться с Российской Федераций. Мы этого не боимся", – сказал Зеленский. Он также добавил, что администрации президентов Украины и России разговаривают о том, какой может быть повестка встречи. "Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям, то я буду прямо ему звонить", – сказал Зеленский.

Тройственный альянс против евроатлантического выбора Украины в действии

Учитывая вышесказанное, очевидно, что уже в ближайшее время мы можем стать свидетелями:

многосторонних переговоров по принуждению Украины к осуществлению Минских соглашений;

существенного редактирования (или же полного отзыва из Верховной Рады) законопроекта "О государственной политике переходного периода";

начала осуществления Украиной Минских соглашений и тем самым реализации блокирования избранного украинским обществом в ходе Революции Достоинства курса на евроатлантическую интеграцию Украины.

И, естественно, никакого крупномасштабного наступления российских войск против Украины не будет.

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