Глава Кремля Владимир Путин не имеет желания ввязываться в полномасштабную войну против Украины. Ведь понимает, что может "получить по шапке" от Запада.

Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин. В то же время, по его мнению, есть несколько логичных объяснений военной активности России на границе с Украиной.

Важно До 2 месяцев у нас еще есть, – российский эксперт о начале обострения на Донбассе

По словам Орешкина, Путин бряцает оружием, чтобы:

создать проблему, а затем "решить ее";

раскачать внутреннюю ситуацию в Украине.

Путин блефует, как обычно, это его обычная политическая манера - создать проблему, а потом сказать: ну хорошо, я ее решу, но это будет стоить столько-то. С другой стороны, это раскачивание внутренней ситуации в Украине. Я думаю, ему очень выгодно, что Зеленский проигрывает в глазах украинского общественного мнения,

– заявил Орешкин.

Однако, как сказал российский политолог, "разгадка заключается в том, что у Путина нет ни ресурсов, ни желания ввязываться в войну". К тому же Путин никогда не делает то, что от него ждут. К примеру, он отрубил Крым, когда никто не ждал этого.

"Он действительно понимает, что Украина сейчас значительно сильнее, он может хорошо получить по шапке. Он понимает, что сразу последуют еще более жесткие санкции со стороны Запада, в том числе и поставки Украине оружия", – подчеркнул Орешкин.

Актуально У России нет друзей: только враги или холуи, – Кравчук

Обострение на Донбассе: главное



Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала