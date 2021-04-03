До 2 месяцев у нас еще есть, – эксперт о начале обострения на Донбассе
Российский военный эксперт Александр Гольц спрогнозировал, когда на Донбассе начнется эскалация. По его словам, это произойдет не раньше чем через 1,5–2 месяца.
Источник:BBC
Когда начнется обострение
Активные боевые действия на Донбассе могут начаться не раньше середины мая. Это связано с неблагоприятной погодой для ведения войны.
Важно Украина лидирует среди стран с наибольшим количеством заминированных территорий
Могут быть разного рода случайности, которых в российско-украинских отношениях исключать нельзя, эмоциональные "взбрыки" каждой из сторон. Более или менее понятно, что до середины мая, если стороны будут поступать рационально, никакой большой войны не будет,
– заявил Гольц.
Эксперт пояснил, что для того, чтобы вести широкомасштабные наступательные действия, "необходимо, чтобы земля просохла, чтобы военная техника не утонула в тамошней грязи".
Главное о ситуации на Донбассе
- С начала 2021 года пророссийские боевики ежедневно нарушают договоренности о режиме тишины. В результате их обстрелов по меньшей мере 26 украинских защитников погибли.
- Украинская разведка установила, что Россия готовится расширять свое военное присутствие на Донбассе. Кроме того, Москва может попытаться продвинуться вглубь Украины.
- В сети появились видео, на которых видны колонны военной техники, едущие по Крымскому мосту из Краснодарского края.
- Американский президент Джо Байден заявил, что США не оставят нашу страну в случае обострения на Донбассе.
Расположение российских группировок у границы Украины / Инфографика 24 канала
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