Российский военный эксперт Александр Гольц спрогнозировал, когда на Донбассе начнется эскалация. По его словам, это произойдет не раньше чем через 1,5–2 месяца.

Когда начнется обострение

Активные боевые действия на Донбассе могут начаться не раньше середины мая. Это связано с неблагоприятной погодой для ведения войны.

Важно Украина лидирует среди стран с наибольшим количеством заминированных территорий

Могут быть разного рода случайности, которых в российско-украинских отношениях исключать нельзя, эмоциональные "взбрыки" каждой из сторон. Более или менее понятно, что до середины мая, если стороны будут поступать рационально, никакой большой войны не будет,

– заявил Гольц.

Эксперт пояснил, что для того, чтобы вести широкомасштабные наступательные действия, "необходимо, чтобы земля просохла, чтобы военная техника не утонула в тамошней грязи".

Главное о ситуации на Донбассе

С начала 2021 года пророссийские боевики ежедневно нарушают договоренности о режиме тишины. В результате их обстрелов по меньшей мере 26 украинских защитников погибли.

Украинская разведка установила, что Россия готовится расширять свое военное присутствие на Донбассе. Кроме того, Москва может попытаться продвинуться вглубь Украины.

В сети появились видео, на которых видны колонны военной техники, едущие по Крымскому мосту из Краснодарского края.

Американский президент Джо Байден заявил, что США не оставят нашу страну в случае обострения на Донбассе.

Расположение российских группировок у границы Украины / Инфографика 24 канала