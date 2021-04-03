Російський військовий експерт Олександр Гольц спрогнозував, коли на Донбасі розпочнеться ескалація. За його словами, це станеться не раніше ніж за 1,5 – 2 місяці.

Коли почнеться загострення

Активні бойові дії на Донбасі можуть початися не раніше середини травня. Це пов'язано з несприятливою погодою для ведення війни.

Важливо Україна лідирує серед країн з найбільшою кількістю замінованих територій

Можуть бути різного роду випадковості, яких в російсько-українських відносинах виключати не можна, емоційні "взбрики" кожної зі сторін. Більш-менш зрозуміло, що до середини травня, якщо сторони вчинятимуть раціонально, ніякої великої війни не буде,

– заявив Гольц.

Експерт пояснив, що для того, щоб вести широкомасштабні наступальні дії, "необхідно, щоб земля просохла, щоб військова техніка не потонула в тамтешній грязюці".

Головне про ситуацію на Донбасі



Розташування російських угрупувань біля кордону України / Інфографіка 24 каналу