До 2 місяців у нас ще є, – російський експерт про початок загострення на Донбасі
Російський військовий експерт Олександр Гольц спрогнозував, коли на Донбасі розпочнеться ескалація. За його словами, це станеться не раніше ніж за 1,5 – 2 місяці.
Джерело:BBC
Коли почнеться загострення
Активні бойові дії на Донбасі можуть початися не раніше середини травня. Це пов'язано з несприятливою погодою для ведення війни.
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Можуть бути різного роду випадковості, яких в російсько-українських відносинах виключати не можна, емоційні "взбрики" кожної зі сторін. Більш-менш зрозуміло, що до середини травня, якщо сторони вчинятимуть раціонально, ніякої великої війни не буде,
– заявив Гольц.
Експерт пояснив, що для того, щоб вести широкомасштабні наступальні дії, "необхідно, щоб земля просохла, щоб військова техніка не потонула в тамтешній грязюці".
Головне про ситуацію на Донбасі
- З початку 2021 року проросійські бойовики щодня порушують домовленості про режим тиші. Внаслідок їхніх обстрілів щонайменше 26 українських захисників загинули.
- Українська розвідка встановила, що Росія готується розширювати свою військову присутність на Донбасі. Крім того, Москва може спробувати просунутися вглиб України.
- У мережі з'явилися відео, на яких видно колони військової техніки, що їдуть Кримським мостом з Краснодарського краю.
- Американський президент Джо Байден заявив, що США не залишать нашу країну у разі загострення на Донбасі.
Розташування російських угрупувань біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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