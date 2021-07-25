Путин боготворил Сталина, – Саакашвили вспомнил, как глава Кремля восхищался диктатором

Михаил Саакашвили вспомнил, как Владимир Путин восхищался советским диктатором Иосифом Сталиным. Глава Кремля даже хвастался кабинетом, как у бывшего генерального секретаря Коммунистической партии.

Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. И добавил, что однажды во время встречи с президентом России они посетили дачу Сталина.

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Путин гордится тем, что его дед был поваром Сталина, – Саакашвили

Саакашвили также отметил, Путин очень гордится тем, что его дед был личным поваром генсека ЦК КПСС. И не переставал постоянно рассказывать об этом факте из своей биографии.

Глава Кремля показывал экс-президенту Грузии:

диван, где спал Сталин;

чайник, из которого тот пил и который ему приносил его дед.

Да, то, что Путин показывал, выглядело скромно. Путин просто боготворит Сталина, чтобы вы понимали,

– заявил глава исполкома Нацсовета реформ.

По словам Саакашвили, во время первой официальной встречи российский президент сразу отвел его в отдельное помещение. И начал хвастаться тем, что когда-то там был бывший кабинет Сталина – официальный кабинет бывших генсеков. Несмотря на это, он все-таки перенес свое рабочее место в маленькую комнату. Мол, советский диктатор был скромным.

Путин также сказал грузинскому политику, что принимает все свои важные решения, там где был Сталин.

Саакашвили рассказал, как Сталин повлиял на жизнь его семьи

Он вспомнил, что его семья была тесно знакома со Сталиным, который существенно повлиял на их жизнь. Еще до прихода к власти советский политический деятель сбежал от царской жандармерии. И в то время часто скрывался в доме семьи Саакашвили.

"Моя прабабушка, которой было тогда 6 – 7 лет, вывела его через задние тропы в город, откуда он исчез. Она рассказывала, что у него (Сталина – 24 канал) были мокрые руки и он дрожал от страха", – заметил политик.

Уже когда Сталин стал фактически возглавлять СССР, отца Саакашвили арестовали, чтобы раскулачить. Тогда семья написала письмо генсеку, и главу семейства выпустили. Правда, уже второй раз его задержали снова, а отпустили только тогда, когда он все свои миллионы со швейцарских счетов переоформил на советскую власть.

Они ему дали компенсацию – 2 килограмма советских конфет "Красный октябрь",

– добавил Саакашвили.

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