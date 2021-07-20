Мол, из США раздавались призывы не делать так, как Саакашвили в Грузии. Об этом глава исполкома Национального совета реформ говорил 19 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Давление было сумасшедшее"

Михаил Саакашвили объяснил, что "Россия в любом случае совершила бы агрессию – с поводом или без повода". По легкому сценарию – для нее – все прошло бы, если бы Виктор Янукович остался у руля страны.

"Это бы очень облегчило России задачу. Потому что при легитимном президенте она бы делала что угодно и на гораздо большей территории", – считает Саакашвили.

Когда же Россия напала на Крым и начала его оккупировать, Запад предлагал не начинать стрелять, а искать компромисс.

Давление было сумасшедшее во время Крыма. Звонил Джон Керри (глава Государственного департамента США того времени – 24 канал) и говорил: "Не повторяйте такой же глупости, как Саакашвили, не стреляйте". Хорошо, сдали без выстрелов, и что, поэтому Донбасс не случился?

– подытожил Саакашвили.

Президент Грузии 2004 – 2013 годов имел в виду нападение России на Грузию в 2008 году:

Россияне тогда решили строить "особые отношения" с Абхазией и Южной Осетией, и делали это в своем стиле с помощью танков и автоматов.

Власти Грузии тогда заявили, что страна будет с оружием защищаться, и в итоге военные Путина отошли на позиции, которые занимали до конфликта.

В Украине же агрессия России протекала по другому сценарию.