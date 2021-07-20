Мовляв, зі США лунали заклики не робити так, як Саакашвілі у Грузії. Про це глава виконкому Національної ради реформ говорив 19 липня в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також Про реформи Зеленського, справжніх олігархів та можливу корупцію: інтерв'ю з Саакашвілі

"Натиск був божевільний"

Міхеїл Саакашвілі пояснив, що "Росія у будь-якому випадку вчинила б агресію – з приводом чи без приводу". За легшим сценарієм – для неї – все пройшло б, якби Віктор Янукович залишився біля керма країни.

"Це б дуже полегшило Росії завдання. Тому що за легітимного президента вона б робила що завгодно і на набагато більшій території", – вважає Саакашвілі.

Коли ж Росія напала на Крим і почала його окуповувати, Захід пропонував не починати стріляти, а шукати компроміс.

Натиск був божевільний під час Криму. Дзвонив Джон Керрі (голова Державного департаменту США того часу – 24 канал) і говорив: "Не повторюйте такої ж дурості, як Саакашвілі, не стріляйте". Добре, здали без пострілу, і що, через це Донбас не трапився?

– підсумував Саакашвілі.

Президент Грузії 2004 – 2013 років мав на увазі напад Росії на Грузію у 2008 році:

Росіяни тоді вирішили будувати "особливі стосунки" з Абхазією та Південною Осетією, та робили це у своєму стилі за допомоги танків і автоматів.

Влада Грузії тоді заявила, що країна буде збройно захищатися, і в підсумку військові Путіна відійшли на позиції, які займали до конфлікту.

В Україні ж агресія Росії протікала за іншим сценарієм.

Потрібно знати Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради