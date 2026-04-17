Кремль опасается: аналитик ответил, какая угроза для власти может появиться в России

В России начали разрешать осторожную публичную критику из-за ограничений интернета, хотя еще недавно за значительно меньшие проявления недовольства жестко наказывали. Это происходит в момент, когда в стране ухудшается экономическая ситуация, растет инфляция, а сам интернет для россиян стал одним из немногих привычных удобств.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что Кремль боится бунтов и поэтому дает обществу контролируемо "выпустить пар". В то же время, по его словам, именно история с интернетом показала одну опасную для путинской власти вещь.

Кремль боится бунтов из-за интернета и падения доходов

В России действительно накопилось напряжение, и в Кремле это видят. Ограничение интернета ударило по тому, к чему россияне привыкли в быту, потому что именно онлайн они получали много услуг и закрывали ежедневные потребности.

К слову! Владимир Путин признал спад российского ВВП на 1,8% за первые два месяца 2026 года. В России больше всего просели обрабатывающая промышленность и строительство, в регионах исчерпываются резервы на выплаты и вербовку контрактников, а на бизнес все сильнее давят требованиями финансировать войну.

Это совпало с ухудшением экономической ситуации: доходы проседают, инфляция растет, а россияне уже меньше ходят в супермаркеты и торговые центры. Клочок обратил внимание, что даже российская статистика фиксирует падение таких походов на 2%.

Ситуация напряженная. На России боятся бунтов. Они могут быть голодные бунты и другие,

– заметил Клочок.

Дополнительным раздражителем стал сам интернет. Недовольство из-за его ограничения начали публично показывать даже те, кто открыто поддерживает войну против Украины. Он привел пример Ивана Охлобыстина, который является публично лояльным к режиму, но тоже начал критиковать Путина из-за этой темы. Именно поэтому нынешнюю волну недовольства аналитик считает не стихийной, а управляемой: людям дают немного выпустить пар, чтобы не доводить ситуацию до реального взрыва.

История с интернетом также оказалась неприятной для Путина. Впрочем, она контролируемая,

– подчеркнул аналитик.

В Кремле, по его оценке, хорошо помнят, как общество реагировало на мобилизацию осенью 2022 года и на начало полномасштабного вторжения, когда в нескольких крупных городах России вспыхнули протесты. Теперь власть пытается не допустить такого сценария, но от самой идеи жесткого контроля над информацией не отказывается.

Путин идет к информационной диктатуре

Несмотря на управляемое недовольство, от ограничения интернета в Кремле отказываться не собираются. Наоборот, Россия последовательно движется к модели, где власть контролирует не только улицу, но и то, что люди видят и читают онлайн. Клочок обратил внимание, что в бюджете 2026 года существенно увеличили расходы на информационную политику как внутри России, так и за рубежом. Это показывает, что ставка и дальше делается на пропаганду, контроль и жесткое регулирование интернета.

Намерения Путина и Кремля установить информационную диктатуру никуда не делись,

– подчеркнул Клочок.

По его словам, Россия идет к модели, похожей на Северную Корею или Китай, где интернет формально есть, но доступ к информации уже давно ограничен. Все это регулирует Роскомнадзор, а власть все внимательнее следит за тем, какие платформы и каналы коммуникации могут стать местом для быстрого недовольства. Поэтому тема Телеграма и в целом свободного доступа к сети для Кремля остается столь чувствительной.

Я не ожидаю какого-то сейчас взрыва социального, но это действительно является сегодня угрозой для существования путинского режима,

– отметил аналитик.

Поэтому Путин, по его оценке, будет пытаться не ослаблять, а только точечно подкручивать эти ограничения. Для Кремля это уже вопрос не просто цензуры, а собственного выживания.

