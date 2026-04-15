Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук заметил в эфире 24 Канала, что Путин нападал на другие страны без всяких на то законопроектов. Он – диктатор в авторитарной стране, который может делать там все что угодно.
Читайте также Как в 2022 году: что готовит Россия против Европы и готов ли Запад отражать агрессию
Почему в России принимают этот законопроект?
По словам Ткачука, вот такие законопроекты – это элементы гибридной войны и информационно-психологического давления на страны Европы. Диктатор Путин демонстрирует, что когда-то таки может начать боевые действия.
Сегодня европейцы или натовцы не хотят это признавать, но против них уже ведется война. Гибридная, но ведется. Этот элемент нового закона – это ничто более, как попытка еще больше поднять ставки и запугать страны Балтии и скандинавские страны,
– отметил Ткачук.
Украине же здесь нужно усиливать сотрудничество с европейскими странами, чем наше государство и занимается. Есть много желающих научиться, как нужно противостоять российской агрессии.
Обратите внимание! Госдума РФ рассматривает законопроект, по которому Россия сможет отправлять войска в другие страны. Все это под предлогом "защиты прав граждан России".
Пойдет ли Россия войной против Европы?
- В отчете Мюнхенской конференции по безопасности предупреждали о новых вызовах безопасности ослабление роли США в коллективной обороне. Также там подчеркивают, что риски новых конфликтов растут из-за агрессивных намерений России.
- Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что диктатор Путин вполне может пойти войной против Европы. Инструментов у него не так и много, поэтому примерно понятно, какие страны могут оказаться под угрозой.