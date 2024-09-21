Российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что в Чечне находится двое задержанных, которых отправили готовить покушение на жизнь Кадырова. Он отметил, что эти люди уже признали это.

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Споры в России

По мнению Ростислава Мурзагулова, Кадыров очень зол из-за этого. Он объявил, что хочет отомстить.

Этому событию предшествовал конфликт. Говорится о стрельбе в Москве возле российского интернет-магазина Wildberries. Основательница сети утверждает, что это попытка рейдерского захвата. По словам оппозиционера, Рамзан Кадыров должен был "тихо" решить этот конфликт, ведь к нему причастен приспешник Путина, однако все сложилось совсем по-другому. В результате стрельбы погибли два человека.

Объявления Кадырова о мести, за то, что его пытались убить, не просто слова. Для него это гораздо важнее чем законы Чечни или России. Все очень растеряны, ведь понимают, что в России может вспыхнуть еще одна война,

– сказал Мурзагулов.

Он отметил, если Путин будет продолжать давить на Кадырова, то прольется много крови, а если этого не делать, то будет означать, что кремлевский диктатор потерял свою власть и силу.

Оппозиционер добавил, что Владимир Путин, вероятно, боится власти Рамзана Кадырова, которую тот получил в России, поэтому выехал из Кремля, но не покинул пределы страны. Диктатора понимает, что государственная верхушка может свергнуть его, поэтому пытается демонстрировать силу.