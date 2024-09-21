Російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що у Чечні перебуває двоє затриманих, яких відправили готувати замах на життя Кадирова. Він зазначив, що ці люди вже визнали це.

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Суперечки у Росії

На думку Ростислава Мурзагулова, Кадиров дуже розлючений через це. Він оголосив, що хоче помститися.

Цій події передував конфлікт. Мовиться про стрілянину у Москві біля російського інтернет-магазину Wildberries. Засновниця мережі стверджує, що це спроба рейдерського захоплення. За словами опозиціонера, Рамзан Кадиров мав "тихо" вирішити цей конфлікт, адже до нього причетний посіпака Путіна, однак все склалось зовсім по-іншому. Внаслідок стрілянини загинуло двоє людей.

Оголошення Кадирова про помсту, за те, що його намагались вбити, не просто слова. Для нього це набагато важливіше ніж закони Чечні чи Росії. Всі дуже розгублені, адже розуміють, що у Росії може спалахнути ще одна війна,

– сказав Мурзагулов.

Він зазначив, якщо Путін продовжуватиме тиснути на Кадирова, то проллється багато крові, а якщо цього не робити, то означатиме, що кремлівський диктатор втратив свою владу та силу.

Опозиціонер додав, що Владімір Путін, ймовірно, боїться влади Рамзана Кадирова, яку той здобув у Росії, тому виїхав із Кремля, але не покинув межі країни. Диктатора розуміє, що державна верхівка може скинути його, тому намагається демонструвати силу.