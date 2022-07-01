Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. По его мнению, Россия будет двигаться исключительно по своему сценарию, а затем в какой-то момент, оккупировав часть территорий, попытается выйти, как это сделала на Змеином.

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Давидюк предполагает, что россияне скажут, якобы "операция" завершена, они идут домой, а если Украина будет "провоцировать войну", то они объявят мобилизацию.

По словам политолога, такой сценарий выглядит реалистично и Путин на него очень рассчитывает.

Тем более, что Путина поджимает время. Октябрь – это период получения современного и мощного оружия по ленд-лизу, и глава Кремля этого боится. Поэтому Путин будет пытаться выйти из Украины до октября,

– считает Давидюк.

По его мнению, это одна из причин того, что будут реализованы события со стороны России.

К слову, Украина еще не получала американское вооружение по ленд-лизу. В СНБО предполагают, что поставки могут начаться в период с июля по сентябрь.

А военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что сейчас ленд-лиз находится на стадии подготовительных процедур. По его мнению, американское оружие нам начнет поступать до октября.

Что известно о ленд-лизе для Украины: основное

Еще 9 мая президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, предусматривающий поставки высокотехнологичного оружия.

В Офисе Президента сразу заявляли, что поставки вооружения будут возможны не ранее чем за месяц после подписания этого документа.

В рамках вооружения по ленд-лизу для Украины предусмотрено 15 – 20 миллиардов долларов. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что украинское руководство очень хорошо работает, однако точной информации о том, каким будет оружие, нет.

К слову, 30 июня президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете помощи. В него войдут системы ПВО, больше артиллерии и боеприпасов. Кроме того, в списке – контрбатарейные радары и ракеты к HIMARS.

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