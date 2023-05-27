Российские журналисты спросили Сергея Лаврова о том, как он может прокомментировать слова представителя ГУР Украины Вадима Скибицкого, который назвал Путина "целью номер один" для украинских спецслужб.
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Лавров назвал Украину террористическим государством
Сергей Лавров цинично назвал Украину "террористическим государством", а украинцев неадекватными. Он надеется, что Запад введет против Украины, потому что все очень "серьезно".
Это террористическое государство, они сами себя вводят в это качество. Я не сомневаюсь, что сидящие в Вашингтоне и Лондоне "кукловоды" уже начинают задумываться о том, насколько эти люди адекватны,
– сказал Лавров.
Что предшествовало
- 24 мая заместитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что украинские спецслужбы охотятся на российских военных преступников. По его словам, главной целью является диктатор Владимир Путин и главарь наемников Пригожин.
- Впоследствии другой представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что говорится не о ликвидации, а о задержании. Украина хочет доставить Путина в Международный уголовный суд в Гааге, а не убить его.
- Тем временем в России раздули над этим целую трагедию. Спикер Путина Дмитрий Песков поэтому в очередной раз назвал украинцев террористами и попытался успокоить россиян. Смотрится очень комично, ведь всем известно, кто настоящая страна-террорист.