Почему Путин стал чаще появляться на публике: анализ ISW

После 10 месяцев полномасштабной войны в Украине можно заметить, что диктатор Владимир Путин все чаще выходит из своего бункера в публичное пространство. Происходит это не просто так.

Владимир Путин все чаще отправляется в какие-то поездки, выступает и делает размытые заявления о войне. Причина этого проста – диктатор волнуется за собственную репутацию.

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Путин все чаще появляется на публике

В течение почти десяти месяцев полномасштабной войны диктатор родно выходил из собственного бункера и реже Кремля. Но в последнее время он все больше и больше пытается появляться в публичном пространстве, в частности, на днях Путин отправился в Тульскую область, а затем планировал поехать в Нижний Тагил, но поездку в последний момент отменили.

Аналитики Института изучения войны считают, что такие действия являются попыткой показать путина как лидера военного времени и восстановить этот нарратив, ведь полномасштабная война уже длится почти год.

Кроме того, эксперты не исключают вариант, что Путин еще тот оптимист и надеется на участие в выборах президента России в 2024 году, поэтому начинает свою информационную кампанию уже сейчас.

Фейк о "Путине на фронте"

В 2022 году у Кремля причин радоваться становится все меньше и меньше – провал блицкрига, на который рассчитывали в Москве, международные санкции и ряд поражений этому причина. Однако Россия продолжает жестокую войну против Украины и не оставляет надежд на то, что ей удастся победить.

Но то и дело Кремль терпит неудачу, из-за чего у россиян возникают вопросы. А еще больше вопросов возникает, когда президент Украины Владимир Зеленский посещает приближенные к фронту города – Херсон или Изюм, например. Однако больше всего у россиян подгорело после того, как 20 декабря украинский президент посетил Бахмут – самую горячую точку на линии фронта.

В Кремле не долго думали и принялись за создание фейков. К примеру, пропагандисты врут, что этот визит Владимира Зеленского якобы постановление. Но что поражает больше – депутат российской Госдумы заявил, что Путин якобы тоже ездил на фронт, а спикер Кремля это еще и подтвердил. После этого пропагандисты начали разносить новости о том, что Путин якобы ездил на фронт, а об этом нигде не говорили во время "посещения", потому что диктатор "очень скромен и не хочет пиариться".