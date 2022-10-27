Сидеть на ж**е ровно и не крякать, – Путин снова цинично высказался о Майдане

Путин во время своей речи 27 октября цинично высказался о Революции Достоинства. Кроме того, он признал, что у Януковича не было шансов снова стать президентом.

Диктатор в очередной раз назвал "антигосударственным переворотом" Евромайдан, в результате которого свергли пророссийские власти, передает 24 канал.

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Путин цинично стал говорить о своем видении Майдана, хотя его никто не спрашивал. Он сказал, мол, не понимает, зачем это произошло.

Ответа нет. Ну, может быть, только один: показать, кто в доме хозяин. "Всем сидеть, простите меня, всем сидеть на ж**е ровно и не крякать", "будет так, как мы скажем",

– выдал Путин.

Диктатор добавил, что в противном случае не может объяснить. Вероятно, потому, что в России понятия "демократия" или "протесты" не слишком распространены.

У Януковича не было шансов

Российский диктатор признал, что его приспешник Виктор Янукович не имел шансов снова стать президентом в 2014 году.

"Виктор Федорович на меня не обидится, но в 2014 году у него было мало шансов... Янукович отказался от власти", – сказал Путин.

Заметим, что основная часть речи Путина состояла из обвинений в сторону Запада. Об Украине диктатор упомянул после выступления, отвечая на вопросы. В этом контексте звучали басни о "братских народах" и "защите Донбасса".

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