Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, так называемое интервью Путина еще раз продемонстрировало отсутствие информационной политики и слабость власти в России.
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"Этот отрывок показал всю абсурдность ситуации и отношения Путина. Если вагнеровцев нет, они не прописаны в действующем законодательстве, то на кого потратили почти триллион рублей?" – риторически спросил Рейтерович.
Путин дал очередное абсурдное интервью: смотрите видео
Однако, по его мнению, российское общество "схавает" и такую информацию.
В России продолжается цирк
"Я не понял, кто именно с позиции силы вел переговоры – Путин или Пригожин. Все кажется очень диким и смешным", – заметил политолог.
По словам Путина, большинство из присутствующих на встрече кивали головами на его предложения по "трудоустройству". В то же время Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".
Мировые лидеры сделают выводы
"Я думаю, Эрдоган еще с начала мятежа Пригожина сделал все нужные выводы и теперь соответственно ведет себя", – сказал Рейтерович.
Так, президент Турции действует в собственных интересах, перекликающихся с украинскими. Поэтому он:
- отпустил командиров "Азова";
- поддержал вступление Украины в НАТО;
- заявил о продлении "зернового соглашения" и т.д.
Что происходит с ЧВК "Вагнера": последние новости
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