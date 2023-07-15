Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, так называемое интервью Путина еще раз продемонстрировало отсутствие информационной политики и слабость власти в России.

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"Этот отрывок показал всю абсурдность ситуации и отношения Путина. Если вагнеровцев нет, они не прописаны в действующем законодательстве, то на кого потратили почти триллион рублей?" – риторически спросил Рейтерович.

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Однако, по его мнению, российское общество "схавает" и такую информацию.

В России продолжается цирк

"Я не понял, кто именно с позиции силы вел переговоры – Путин или Пригожин. Все кажется очень диким и смешным", – заметил политолог.

По словам Путина, большинство из присутствующих на встрече кивали головами на его предложения по "трудоустройству". В то же время Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".

Мировые лидеры сделают выводы

"Я думаю, Эрдоган еще с начала мятежа Пригожина сделал все нужные выводы и теперь соответственно ведет себя", – сказал Рейтерович.

Так, президент Турции действует в собственных интересах, перекликающихся с украинскими. Поэтому он:

отпустил командиров "Азова";

поддержал вступление Украины в НАТО;

заявил о продлении "зернового соглашения" и т.д.

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