Це 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович. За його словами, так зване інтерв'ю Путіна ще раз продемонструвало відсутність інформаційної політики і слабкість влади в Росії.
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"Цей уривок показав усю абсурдність ситуації та ставлення Путіна. Якщо вагнерівців немає, вони не прописані в чинному законодавстві, то на кого витратили майже трильйон рублів?" – риторично запитав Рейтерович.
Путін дав чергове абсурдне інтерв'ю: дивіться відео
Однак, на його думку, російське суспільство "схаває" і таку інформацію.
У Росії триває цирк
"Я не зрозумів, хто саме з позиції сили вів перемовини – Путін чи Пригожин. Усе видається дуже диким і смішним", – зауважив політолог.
За словами Путіна, більшість з присутніх на зустрічі кивали головами на його пропозиції "працевлаштування". Водночас Пригожин відповів, що "хлопці не згідні з таким рішенням".
Світові лідери зроблять висновки
"Я думаю, Ердоган ще від початку заколоту Пригожина зробив усі потрібні висновки і тепер відповідно поводиться", – сказав Рейтерович.
Так, президент Туреччини діє у власних інтересах, які перегукуються з українськими. Тому він:
- відпустив командирів "Азову";
- підтримав вступ України в НАТО;
- заявив про продовження "зернової угоди" тощо.
Що відбувається з ПВК "Вагнера": останні новини
- Після короткочасного заколоту Євгенія Пригожина його найманцям запропонували підписати контракт з міноборони Росії або переміститись у Білорусь.
- Зранку 15 липня в Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" та "ЛНР". Найімовірніше, це колона ПВК "Вагнера".
- Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що в Білорусі можуть розмістити до 8 тисяч російських найманців ПВК "Вагнера". Однак ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.