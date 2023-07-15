Це 24 Каналу прокоментував політолог Ігор Рейтерович. За його словами, так зване інтерв'ю Путіна ще раз продемонструвало відсутність інформаційної політики і слабкість влади в Росії.

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"Цей уривок показав усю абсурдність ситуації та ставлення Путіна. Якщо вагнерівців немає, вони не прописані в чинному законодавстві, то на кого витратили майже трильйон рублів?" – риторично запитав Рейтерович.

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Однак, на його думку, російське суспільство "схаває" і таку інформацію.

У Росії триває цирк

"Я не зрозумів, хто саме з позиції сили вів перемовини – Путін чи Пригожин. Усе видається дуже диким і смішним", – зауважив політолог.

За словами Путіна, більшість з присутніх на зустрічі кивали головами на його пропозиції "працевлаштування". Водночас Пригожин відповів, що "хлопці не згідні з таким рішенням".

Світові лідери зроблять висновки

"Я думаю, Ердоган ще від початку заколоту Пригожина зробив усі потрібні висновки і тепер відповідно поводиться", – сказав Рейтерович.

Так, президент Туреччини діє у власних інтересах, які перегукуються з українськими. Тому він:

відпустив командирів "Азову";

підтримав вступ України в НАТО;

заявив про продовження "зернової угоди" тощо.

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