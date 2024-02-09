Интервью Владимира Путина наплодило множество мемов: в сети хохочут над исторической "лекцией"

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону, который называет себя американским журналистом. Начал свое выступление, потому что иначе это сложно назвать, с лекции об истории. Это и другие заявления Путина вдохновили на создание ряда мемов.

24 Канал походил по сети и собрал для вас мемы, которыми украинцы отреагировали на циничное интервью, прости Господи, если можно его так называть. Если вы не видели это, то призываем не травмировать себя. Максимум – прочитайте главное из сказанного в нашем материале.

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Украинцы мемами отреагировали на интервью Путина

Первое, что может прийти в голову, когда смотришь интервью с Владимиром Путиным, не сидит ли перед нами душевно больной человек. Поэтому, неудивительно, что начинаем мы с мема, в котором российский президент изображен в смирительной рубашке. Обратим внимание, что есть определенная недоработка: рот у него ничем не прикрыт. Поэтому, он может продолжать вести свои околоисторические лекции.



Путина изобразили в тормозной рубашке / Фото из сети

Шутки на историческую тему только набирают обороты. Российский президент забыл, когда появилось первое упоминание о Москве и о самой Москве, поэтому решил посягнуть сразу на Рюриковичей. Собственно, с них он и начал свою едва ли не 20-минутную "лекцию", которую анонсировал как "30-секундное" вступление.



Мем на Путина и его историческую лекцию / Фото из сети

Также в сети пошутили, кого же напоминает этот пропагандистский журналист Карлсон. GONI вспомнил свою любимую сцену из "Крепкого орешка". Кажется, пора пересмотреть этот культовый фильм снова.



Карлсон напоминает одного из персонажей "Крепкого орешка" / Фото GONI

А вот этот мем подписан в твиттере лаконично: "Интервью" или "Сказочная х***а". Последнее слово мы вынуждены были заблюрить, чтобы не получить бан. Как бы там ни было, а эта иллюстрация ярко демонстрирует нам имперские замашки Владимира Путина и то, какой отборный бред он нес во время интервью. Как говорится, ни на одну голову не налазит.



В сети высмеяли интервью Путина / Фото из сети

Немножко наделали мемов и с самого Карлсона. Сначала журналиста, а потом мультипликационного героя, которого зовут так же. Начнем с настоящего. Эмоции пропагандистского журналиста сложно скрыть. Они демонстрируют, что он также потрясен тем, что слышит. И, не исключаем, что действительно подумал, настоящий ли Владимир Путин перед ним, или его еще не холодная версия.



Реакции Карлсона на интервью с Путиным / Фото из сети

А вот и сам Карлсон. Признаемся, мы в редакции шутили, что Владимир Путин идеально воплотился бы в роль Фрекен Бок. Это и подтвердили пользователи сети, наплодив мемов с этими двумя персонажами.



Владимир Фрекен Бокович забавляет Карлсона / Фото из сети

Иван Марунич сделал еще лучшую иллюстрацию того, что мы услышали. Как вы понимаете, в банке явно не варенье, которое так сильно любил мультипликационный Карлсон.



Карлсон берет интервью / Фото Ивана Марунича

Напоследок отмечаем, что в интервью Владимир Путин фактически не сказал ничего нового. Он не отходил от традиционных кремлевских нарративов и щедро разбрасывался обвинениями в сторону США. В принципе, все то, что мы уже слышали неоднократно. Для чего было, спрашивается, делать это интервью? Загадка!