"Повторил старую, но опасную ложь", – в ЕС отреагировали на интервью Путина Карлсону

Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин дал интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону. В Евросоюзе уже прокомментировали их скандальную встречу.

В Евросоюзе считают, что в своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент Путин снова повторил "старую ложь и продемонстрировал враждебность к Западу". Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Набила Массрали, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Что сказали в Евросоюзе

В ЕС осудили то, что Путину предоставили новую платформу для манипуляций и распространения собственной пропаганды. Набила Массрали также прокомментировала его слова о нападении на Украину.

Это опасная ложь, поскольку он использовал ее как так называемое оправдание незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины и против мирного соседа. Эта ложь уже стала непосредственной причиной огромных страданий, военных преступлений и зверств, совершенных Россией против украинского народа,

– заявила пресс-секретарь ЕК.

В Еврокомиссии отмечают, что это интервью подтвердило тот факт, что на самом деле Путин не заинтересован в "настоящих и значимых шагах к миру".

Путин говорит, что Россия будет бороться за свои интересы до конца. Если бы Путин действительно хотел бороться за интересы своей страны и российского народа, он должен был бы начать с немедленного вывода своих войск и техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ,

– подчеркнула Массрали.

Какие тезисы выдвинул Путин во время интервью: основное