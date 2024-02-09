"Повторил старую, но опасную ложь", – в ЕС отреагировали на интервью Путина Карлсону
Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин дал интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону. В Евросоюзе уже прокомментировали их скандальную встречу.
В Евросоюзе считают, что в своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент Путин снова повторил "старую ложь и продемонстрировал враждебность к Западу". Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Набила Массрали, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.
Смотрите также В ЕС отреагировали на освобождение Залужного
Что сказали в Евросоюзе
В ЕС осудили то, что Путину предоставили новую платформу для манипуляций и распространения собственной пропаганды. Набила Массрали также прокомментировала его слова о нападении на Украину.
Это опасная ложь, поскольку он использовал ее как так называемое оправдание незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины и против мирного соседа. Эта ложь уже стала непосредственной причиной огромных страданий, военных преступлений и зверств, совершенных Россией против украинского народа,
– заявила пресс-секретарь ЕК.
В Еврокомиссии отмечают, что это интервью подтвердило тот факт, что на самом деле Путин не заинтересован в "настоящих и значимых шагах к миру".
Путин говорит, что Россия будет бороться за свои интересы до конца. Если бы Путин действительно хотел бороться за интересы своей страны и российского народа, он должен был бы начать с немедленного вывода своих войск и техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ,
– подчеркнула Массрали.
Какие тезисы выдвинул Путин во время интервью: основное
- Российский диктатор сказал, что Украина в первые годы советской власти получила территории, которые "исторически никогда не имели к ней отношения". В то же время Путин почему-то упомянул Причерноморье. По его словам, "Украины не существовало", и вообще "ей земли почему-то при формировании были влиты".
- Говоря о НАТО, Путин цинично заявил, что Альянс "может достойно признать контроль России за новыми территориями". По словам диктатора, "варианты есть, если есть желание". Российский диктатор вновь обвинил Запад, в частности США, в развязывании войны в Украине и сказал, что "если США хотят прекратить боевые действия в Украине, им надо прекратить поставки туда вооружения".
- Президент России также подчеркнул, что якобы "Россия не имеет никаких глобальных территориальных притязаний, и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию". Путин также назвал "иллюзией" мнение Запада, что "Россию можно победить на поле боя".
- Вспоминая 2014 год, он отметил, что якобы "госпереворот в Украине", имея в виду Революцию Достоинства, был "проведен вооруженной оппозицией при поддержке ЦРУ". Также он сказал, что Россия в 2014 году была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой".
- Говоря о войне против Украины, Путин сказал, что Россия пока "не достигла целей СВО", потому что одна из них – это денацификация, что означает "запрет всевозможных неонацистских движений". Кроме того, диктатор сказал, что, мол, это "Украина начала войну, а цель России – прекратить ее".