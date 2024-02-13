Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Он подчеркнул, что интервью Путина – это не спонтанные реплики, а заранее подготовленные заявления.
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"Это не спонтанная вещь. Нет, они очень серьезно готовились. Одни писали Путину исторические методички, он их заучивал. Другие говорили, какие важные ловушки разбросать по интервью, чтобы это поразило американскую аудиторию", – убежден он.
Путин делал заготовки
Как отметил Марк Фейгин, в интервью Путин заявил, что США якобы подорвали газопроводы "Северный поток". Очевидно, специалисты сказали диктатору, что это важная тема для американцев, поэтому нужно обвинить в этом спецслужбы Штатов.
Кроме того, во время интервью Путин показывал Такеру Карлсону какие-то документы. Российский диктатор очень хотел, чтобы американская аудитория была поражена его заявлениями.
Путин точно делал заготовки. Какие-то его клоуны подскочили с документами. То есть это все заранее прорабатывалось. Так, он не впервые это говорит, но для американской аудитории это все новое,
– сказал правозащитник.
Интервью Путина Такеру Карлсону: главное
- Во время интервью Путин выдал много циничных заявлений. В частности, войну, которую сама же Россия начала против Украины, диктатор называет "гражданской". Также он почему-то решил, что "Россия и Украина рано или поздно договорятся". Конечно, что Путин не забыл об одном из главных тезисов российской пропаганды. По его словам, якобы "украинцы до сих пор чувствуют себя россиянами". Впоследствии он выдал, что украинцев якобы "выдумали поляки".
- Диктатор подчеркнул, что не признает независимость Украины. Даже говоря о переговорах, Путин указывал, что за Украину якобы "это решил Запад". Мол, именно Запад способствовал тому, чтобы наше государство не вело переговоров с Кремлем.
- Заметим, что Такер Карлсон неоднократно повторял тезисы российской пропаганды и демонстрировал антиукраинскую позицию. В частности, он заявлял, что Россия якобы не подрывала Каховскую ГЭС, а президента Украины Владимира Зеленского называл "диктатором".