Путин дал положительные сигналы по обмену пленными и разблокировке портов, - канцлер Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер 28 мая созвонился с диктатором. Он заявил, что Путин якобы "дал положительные сигналы".

Речь об обмене пленными с Украиной, а также разблокировке наших портов. Однако все же политик, вероятно, решил общаться с кровавым лидером, прежде всего, не из-за этих вопросов. В частности, по словам Нехаммера, Путин "полностью гарантировал" поставки газа Австрии.

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Обмен может снова "стать возможным"

Разговор состоялся примерно в 15 часов дня и длился 45 минут. Нехаммер заявил, что она была "очень напряженной и серьезной". Что касается пленных, то Путин якобы заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы. "Он уверен, что такой обмен вскоре снова станет возможным", – сказал глава Австрии.

Российский лидер якобы пообещал предоставить доступ к пленным Красному Кресту. Также он требует этого по отношению к российским пленным, которых поймали украинские военные. Однако когда именно эти два аспекта смогут реализовать – не конкретизировал.

Что говорили о портах

Канцлер Австрии сказал, что теперь "продовольственная безопасность" вроде бы стала возможной для мира. Мол, все благодаря тому, что диктатор России готов идти на уступки.

Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить решение по экспорту украинских товаров через морские порты Черного моря. Я также доложу об этом Генеральному секретарю ООН, чтобы ООН могла использовать свою миссию, чтобы найти решение.

– сказал Нехаммер.

В этом вопросе также не было никакой конкретики относительно дат. Канцлер Австрии отметил, что его страна поддерживает нейтралитет и именно поэтому оказывает только гуманитарную помощь Украине.

Это не решит проблему продовольственного кризиса в мире

Мировые лидеры могут постоянно идти на уступки и просить Путина об услугах по разблокированию портов. Однако это не слишком поможет в том, с чем вскоре столкнется мировое сообщество.

Проблему с продовольствием мира очень хорошо описали на заседании Совета Безопасности ООН 25 мая. Это сделала гендиректор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер.

Эксперт отметила, что даже разблокировка всех портов Украины не решит ужасную проблему с запасами пшеницы. Их на Земле осталось только на 10 недель.

Прямо скажу, что российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Это просто подбросило хвороста в огонь, который давно тлел,

– подчеркнула глава Gro Intelligence.

Сейчас в зоне продовольственных рисков оказались более 400 миллионов человек, которые могут начать страдать от голода. А уровень запасов зерна, по словам Мэнкер "самый низкий, когда-либо видел мир".

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