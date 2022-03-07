Об этом в эфире 24 канала рассказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины. По его словам, сейчас украинцы по сути находятся в гуманитарной катастрофе.

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Денисенко: Загоняют людей в худшее

Как отметил Денисенко, например, разорванные коммуникации с Гостомелем и Бучей, где нет света и связи. Позиция же российского диктатора заключается в том, что гуманитарная катастрофа должна быть во всех регионах, которые находятся будь то в оперативном окружении, или простреливаются.

Мы до сих пор считали, что существуют какие-то возможности и договоренности. На самом деле Путин, судя по всему, дал указание, чтобы не было никаких гуманитарных коридоров,

– констатировал он.

По мнению советника министра внутренних дел, одна из ключевых проблем сегодняшнего дня – это невозможность сделать гуманитарные коридоры по Украине. "Загоняют людей в худшее, что может быть", – добавил Денисенко.

Напомним, что в Мариуполе орки уже дважды срывали вывоз мирного населения. Как только "гуманитарные коридоры" должны были заработать, то россияне начинали обстрелы, что не гарантировало людям безопасность.

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