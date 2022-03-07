Про це в ефірі 24 каналу розповів Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, зараз українці по суті перебувають у гуманітарній катастрофі.

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Денисенко: Заганяють людей у найгірше

Як зауважив Денисенко, наприклад, розірвані комунікації з Гостомелем і Бучою, де немає світла та зв'язку. Позиція ж російського диктатора полягає в тому, що гуманітарна катастрофа має бути в усіх регіонах, які перебувають чи то в оперативному оточенні, чи прострілюються.

Ми досі вважали, що існують якісь можливості та домовленості. Насправді Путін, судячи з усього, дав вказівку, щоб не було ніяких гуманітарних коридорів,

– констатував він.

На думку радника міністра внутрішніх справ, одна з ключових проблем сьогодення – це неможливість зробити гуманітарні коридори по Україні. "Заганяють людей у найгірше, що може бути", – додав Денисенко.

Нагадаємо, що в Маріуполі орки уже двічі зривали вивезення мирного населення. Як тільки "гуманітарні коридори" мали запрацювати, то росіяни починали обстріли, що не гарантувало людям безпеку.



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