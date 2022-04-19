Путин и дальше будет достигать своей цели, – Климкин

Путин уже проиграл в этой войне против Украины – в этом нет сомнений. Однако наша борьба продолжается.

Об этом в эфире 24 канала сказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин.

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Надо понимать, что Путин будет и дальше идти к своей цели, даже несмотря на потери. Люди для него вообще не люди,

– сказал он.

Однако, добавил Климкин, нам нужно дойти до формальной победы. Тогда можно будет говорить о любых серьезных переговорах, поскольку любая война на них заканчивается.