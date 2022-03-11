Путин даже поперхнулся, когда Шойгу доложил, что "война идет по плану"

Руководители оборонного сектора России обязаны отчитываться перед Владимиром Путиным о ходе "военного конфликта". Вот Сергей Шойгу доложил, что все идет по плану – реакция Путина была молниеносной.

Уже традиционно Владимир Путин провел заседание Совбеза. Правда, на этот раз он прошел в формате видеоконференции.

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Доклад Шойгу заставил Путина поперхнуться

Во время своего доклада министр обороны страны-агрессора заверил президента, что все идет по плану.

У нас все идет по плану, здесь мы докладываем об этом вам каждый день,

– сказал Шойгу.

На что у Путина была сиюминутная реакция. Он буквально поперхнулся и в течение нескольких секунд не мог прийти в себя.

Смотрите, как Владимир Путин поперхнулся во время доклада Шойгу

Что-то нам кажется, что уже даже х***о сомневается в контролируемости ситуации в Украине. И правильно делает, ведь наши бойцы продолжают беспощадно уничтожать орков.

Напомним, ранее Лукашенко вылетел на переговоры к Путину. По данным пропагандистских белорусских СМИ, политики будут обсуждать развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие под санкционным давлением.

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