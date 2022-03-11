Уже традиційно Володимир Путін провів засідання Ради безпеки. Щоправда, цього разу воно пройшло у форматі відеоконференції.

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Доповідь Шойгу змусила Путіна поперхнутися

Під час своєї доповіді міністр оборони країни-агресорки запевнив президента, що все йде за планом.

У нас усе йде за планом, тут ми докладаємо про це вам протягом кожного дня,

– сказав Шойгу.

На що у Путіна була миттєва реакція. Він буквально поперхнувся та протягом кількох секунд не міг прийти до тями.

Дивіться, як Володимир Путін поперхнувся під час доповіді Шойгу

Щось нам здається, що вже навіть х***о має сумніви у контрольованості ситуації в Україні. І правильно робить, адже наші бійці продовжують безпощадно нищити орків.

Нагадаємо, раніше Лукашенко вилетів на переговори до Путіна. За даними пропагандистських білоруських ЗМІ, політики будуть обговорювати розвиток союзної кооперації та економічну взаємодію під санкційним тиском.

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