Путин действует методами Гитлера и одержим чужими землями, – британская депутатша

Российские власти пытаются подчинить соседние государства и заставить мир уступить диктатуре посредством постоянного запугивания. Однако эта агрессивная стратегия обречена на провал, а диктатор Путин повторит судьбу самых известных тиранов прошлого.

Об этом в эфире 24 Канала заявила член британского парламента Рэйчел Гилмер, прибывшая с визитом в Киев. По ее словам, в истории уже были подобные деятели, одержимые идеей захвата чужих земель. Политик убеждена, что Украина – лишь первая цель в планах агрессора.

Исторические параллели и угроза миру

Британская представительница подчеркнула, что нынешний глава Кремля действует методами диктаторов прошлых веков.

Мы видели подобных людей раньше. Мы видели Гитлера, Наполеона, которые были одержимы захватом чужих стран, – подчеркнула депутат.

По ее словам, Кремль может попытаться напасть и на другие страны Европы. Нельзя исключать и такой сценарий.

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Украина выстоит

Несмотря на разрушительные последствия боевых действий, гостья из Великобритании абсолютно уверена в победе украинцев.

"Как оптимист и человек, который всем сердцем верит, что Украина выиграет эту войну, я убеждена, что для многих людей из этой войны выйдет немало хорошего, но точно не для Путина", – отметила Гилмер.

Отдельно она выразила восхищение стойкостью украинского народа, упомянув местных аграриев, которые продолжают обрабатывать поля даже в условиях постоянной опасности.